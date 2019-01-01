Продукты, которые опасно держать в контейнерах

Американские эксперты призывают не использовать повсеместен пластиковую посуду для хранения пищи. Некоторые продукты, по их словам, совершенно не переносят контакта с компонентами пластика и, как минимум, теряют свой вкус.Специалисты назвали продукты, которые не нужно держать в контейнерах из пластмассы. В частности, по их словам, в такие емкости очень опасно класть горячие кушанья. При высокой температуре химические вещества из пластика активнее перемещаются в содержимое контейнера. Если нет другой альтернативы, кроме как поместить еду в контейнер, делать это нужно строго после ее остывания.Также, указывают эксперты, контейнеры не подходят для хранения свежих яиц и блюд из яиц. В них при этом быстро увеличивается содержание болезнетворных бактерий, в частности, кишечной палочки, сальмонеллы.Кроме того, при хранении в пластиковой таре крайне быстро портятся молоко и молочные продукты.Если вы носите с собой на работу обеды из дома, не держите в пластике котлет и отбивных - пластиковый контейнер портит их вкус и к тому же в них уменьшается количество полезных веществ. Практически то же самое относится к свежим салатам из овощам: в контейнерах эти продукты из-за взаимодействия с пластиком кислот начинают быстрее портиться.