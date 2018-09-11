Ученые из университета Макмастер в ходе нового исследования выяснили, что к тошноте, рвоте и мышечным судорогам может привести употребление неправильной дозы соли. Высокий и низкий уровень минерала в организме приводит к сбоям и различным заболеваниям.Научные сотрудники говорят, что соль необходима для человеческого организма. Она влияет на работу нервной системы и мышц организма, но чрезмерное употребление может привести к высокому кровяному давлению, а также повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Также хлорид натрия участвует в процессе поддержания правильного баланса жидкости в клетках. Ученые рекомендуют взрослым людям в сутки употреблять не более 6 грамм соли. Однако в современном мире не многие обращают на это внимание, повышая и снижая эту дозу. В новом исследовании диетологи доказали, что при употреблении соли менее 2 грамм люди начинают страдать различными заболеваниями.В тоже время на данный момент нет весомых доказательств того, что людям с нормальным количеством употребления соли требуется уменьшить дозу для предупреждения сердечных заболеваний и инсульта.При употреблении продуктов, которые содержат калий и натрий хлорид, обеспечивается правильная нервная проходимость. Научные сотрудники отмечают, что о проблеме недостаточности жидкости для поддержания необходимого уровня натрия организм человека способен сообщить самостоятельно. Вздутие живота и задержка воды - это первые признаки слишком большого количества употребления соли. Однако при высоком потоотделении уровень натрия в организме человека снижается, а это может стать причиной и тошноты, и рвоты, и мышечных судорог. Следовательно, человеку необходимо как можно быстрее восполнить недостаток натрия.