7 лучших веганских продуктов для восполнения железа в организме

Довольно часто вегетарианцы сталкиваются с дефицитом железа в организме. Но существует 7 истинно веганских продуктов, которые позволяют восполнить эту нехватку.Начнем со шпината - невероятно полезного для здоровья и низкокалорийного продукта питания. Всего в 100 г этих зеленых листовых овощей содержится 3,6 мг железа. Шпинат богат витамином C, помогающим организму лучше абсорбировать железо. В бобовых продуктах содержится много железа. В одной чашке объемом 200 г после приготовления будет 6,6 мг железа. Бобы предотвращают скачки уровня сахара в крови, они способствуют мышечному росту и сжиганию жира. Очень полезны тыквенные семечки, ведь в порции весом в 28 г целых 4,2 мг железа или 23% рекомендованной суточной дозы. Кроме того, эти семечки являются отличным источником марганца, цинка и витамина К.В одной чашке киноа (хлебной зерновой культуры) из 185 г содержится 2,8 мг железа. Киноа насыщены белком больше, чем другие злаки. Здесь полно фолатов, магния, меди, марганца и многих других нутриентов. Не забывайте про брокколи, ведь в одной чашке этого популярного овоща или в 165 г содержится 6% суточной рекомендованной дозы железа. В брокколи также полным-полно витамина C, помогающего организму лучше абсорбировать железо.Наш список будет неполным без тофу - великолепного заменителя мяса, который можно использовать в любом блюде. Всего в 126 г тофу 3,6 мг железа или 19% суточной дозы. Тофу также является отличным источником здоровых белков. А это подойдёт всем любителям фитнеса. Наконец, наш список завершает миндаль или миндальное масло. Вот еще один потрясающий источник железа, который так необходим человеку.