Овощ, который помогает от многих болезней

Ученые утверждают, что, хотя практически все овощи можно считать полезными, суммарная польза некоторых даров природы все же весомее. В частности, одним из наиболее ценных для здоровья людей они назвали баклажан.«Помогает избавиться сразу от многих болезней», - так эксперты отзываются о баклажане.По их словам, в составе баклажанов содержится много антиоксидантов – веществ, защищающих клетки организма от влияния свободных радикалов - компонентов, способных нарушать целостность клеточной структуры и ускорять тем самым старение, а также склонность к опухолевым процессам.Также специалисты отметили, что имеющееся в баклажанах соединение SRG обладает способностью «убивать» злокачественные клетки и понижать уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Причем свойство этого овоща содействовать хорошей работе сердца и кровеносной системы настолько сильное, что его называют овощем долголетия.Что еще есть в составе баклажана? Клетчатка, пектин, белки, калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, витамины С, В1, В2, В5, РР. В силу содержания витамина РР врачи рекомендуют употреблять его людям, которые пытаются бросить курить. Витамин РР - это никотиновая кислота, и, получая ее, организм легче переносит отказ от сигарет.