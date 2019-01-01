7 овощей, которые мешают похудеть

Трудно поверить, но даже овощи могут оказаться неполезными, если нужно похудеть.В частности, по данным диетологов, может мешать сбрасывать вес горох, хотя именно бобовые постоянно рекомендуются для рациона худеющих, так как в них много растительного белка и клетчатки. Но, употребляя горох, который действительно дает долгую сытость, нужно быть физически активным. В горохе содержится крахмал, который при усвоении превращается в глюкозу, идущей на создание телом жировых запасов на бедрах и животе.Другой «коварный» овощ – это свекла. В ней много сахарозы, и тем, кто жаждет сбросить вес, свекла не подойдет. Еще один корнеплод, отличающийся высоким содержанием природных сахаров, - морковь. Если и есть морковку, то максимум в слегка запеченном виде, то есть, употреблять ее нужно сырой.В общем и целом почти все корнеплоды отличаются сахарностью. Если, например, сварить из них суп, получится блюдо, в котором почти не будет витаминов, существенно уменьшитсяколичество клетчатки, но будет присутствовать сахар, отмечают специалисты.Также в этом списке соя и продукты из нее. Соя считается богатым источникам белка, но имеются данные о том, что соевые фитоэстрогены могут определенным образом влиять на гормональный фон и провоцировать набор веса.Помимо того, на похудение могут плохо повлиять тыква и авокадо. В тыкве основу волокон составляют опять же сахара, а авокадо очень калориен: его один средний плод содержит 250 килокалорий.