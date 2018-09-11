В какое именно время нужно завтракать

Завтракать нужно обязательно – пропуск завтрака не только не поможет стать стройнее, но и может спровоцировать развитие ряда нарушений, в том числе метаболического характера. Но также важно, как выяснилось, завтракать в «правильное» время.Диетологи высказались о том, что завтракать важно в течение двух часов после пробуждения, их мнение опубликовал журнал Cosmopolitan. При этом специалисты отмечают, что правило обязательного завтрака в период двух часов после пробуждения по утрам справедливо для всех людей, независимо от конкретного времени их подъема.Завтрак в указанный специалистами срок, как следует из пояснений, помогает наладить активное пищеварение и стабилизировать содержание сахара в крови. Особенно важно соблюдать данную рекомендацию при наличии диабета. Людям с диабетом, по словам экспертов, лучше даже завтракать в течение одного часа после пробуждения от ночного сна.Как быть, если завтракать нет никакого желания? Многие люди жалуются на том, что не испытывают аппетита по утрам и пропускают прием пищи.«Отказ завтрака повышает риск развития диабета второго типа, дестабилизирует уровень сахара и тормозит метаболизм», - прокомментировали такую привычку ученые, назвав ее опасной для здоровья.Эксперты рекомендуют тем, кто не испытывает по утрам желания что-то есть, приучать свой организм к потреблению пищи в это время суток. Делать это нужно плавно и постепенно. Встав с постели, можно выпить стакан воды на голодный желудок и перекусить чем-нибудь легким – например, йогуртом или яйцом. Со временем это войдет в привычку для организма, и он настроится на ритуал регулярных завтраков, дали совет врачи.