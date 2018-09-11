Кардиологи сравнили ходьбу с лекарственными препаратами
Эксперты подчеркивают: дело не в интенсивности, а в количестве физической активности. С возрастом сердечная мышца становится слабее и перестает с прежней эффективностью прогонять кровь. Поэтому важно поддерживать ее в рабочем состоянии тренировками.
Ученые подсчитали: каждые дополнительные 30-45 минут активность в день в среднем давали снижение риска сердечной недостаточности на 9%, а риска сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса - на 8%. Риск сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса падал на 10%.
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