Кардиологи сравнили ходьбу с лекарственными препаратами

По словам медиков, пожилым женщинам нужно больше ходить, если они хотят снизить риск сердечной недостаточности. И скорость здесь не играет особой роли. Было проведено исследование с участием более 137000 женщин 50-79 лет. В целом физическая активность снижала риск сердечной недостаточности на 25%. На самом деле, она была столь же эффективна, как и лекарственные препараты.Эксперты подчеркивают: дело не в интенсивности, а в количестве физической активности. С возрастом сердечная мышца становится слабее и перестает с прежней эффективностью прогонять кровь. Поэтому важно поддерживать ее в рабочем состоянии тренировками.Ученые подсчитали: каждые дополнительные 30-45 минут активность в день в среднем давали снижение риска сердечной недостаточности на 9%, а риска сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса - на 8%. Риск сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса падал на 10%.