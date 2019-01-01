4 необычные причины лишнего веса

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Научные специалисты из Гарвардской медицинской школы осуществили исследование, которое показало, что на рост лишних килограммов могут влиять не только съеденные калории. Ученые заявили: появление избыточного веса может быть связано с использованием посуды с антипригарным покрытием, моющих средств, водоотталкивающих тканей, а также некоторых средств личной гигиены.Конкретно с лишними килограммами исследователи связывают химикаты, представляющие собой полифторалкильные соединения. Данные вещества обладают способностью проникать в тело человека и скапливаться в его тканях в течение длительного времени. Под действием этих химических субстанций могут возникать разные метаболические нарушения, провоцирующие замедление обмена веществ, более активный рост жировой ткани, а также болезни щитовидной железы, констатировали авторы работы.Прежде чем сделать данное заключение, специалисты в течение 15 лет наблюдали за 950 добровольцами, у которых имелись проблемы с повышенным сахаром и лишним весом. Испытуемые были поделены на группы: часть их придерживалась диеты, часть активно тренировалась, часть вела обычное существование без диеты и спорта.В ходе эксперимента у людей провеялось содержание в крови полифторалкильных веществ. В итоге оказалось, что чем выше был уровень данные соединений в крови людей, тем более интенсивным был их рост избыточной массы тела. Избежать этой участи смогли лишь те, кто интенсивно занимался спортом.