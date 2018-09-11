Врачи выяснили, как правильно питаться, чтобы не болеть

Солковский институт установил: чтобы избежать развития диабета, ожирения, болезней печени и увеличить продолжительность жизни, необходимо укладывать употребление дневной нормы калорий в 10 часов.Даже если у человека из-за сменного графика работы нарушаются суточные циклы (циркадные ритмы), такой подход к питанию позволит компенсировать возникающие метаболические нарушения. Известно: в теле человека работают гены, отвечающие за переваривание пищи днем и ночное клеточное восстановление. Если человек меняет день на ночь, то в обменных и восстановительных процессах происходит сбой.Телу становится трудно сохранить баланс между временем, необходимым для поддержания функций метаболизма, и тем периодом, когда следует переваривать пищу. Был проведен эксперимент с грызунами, которых разбили на две группы. Первая группа имела неограниченный доступ к еде 24 часа в сутки.Вторая группа могла есть только в течение 10 часов в день. При этом состав рациона был одинаковым в обеих группах. В результате у животных из первой группы вскоре появились признаки диабета, ожирения и жировой болезни печени. Животные из второй группы сохранили здоровье и нормальный вес.