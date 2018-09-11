Очень жирный продукт, который улучшает здоровье сердца
Это заявление противоречит установке, что жирный сыр приводит к закупориванию артерий из-за высокой концентрации насыщенных жиров в составе. Примечательно: жирный сыр снижает уровень "вредного холестерина" сильнее, чем прочие молочные продукты благодаря особой структуре, а также наличию кальция и казеина, составляющих основу данного продукта.
По словам ученых, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты есть оболочка. И, видимо, это как-то влияет на уровень холестерина. В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%.
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