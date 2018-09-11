Очень жирный продукт, который улучшает здоровье сердца

Потребление по 120 граммов жирного сыра в ежедневном режиме на протяжении шести недель позволяло значительно улучшить холестериновый профиль. Это установили ученые Университетского колледжа Дублина. Как показал эксперимент, потребление по 120 граммов жирного сыра в ежедневном режиме на протяжении шести недель позволяло значительно улучшить холестериновый профиль, в отличие от употребления сыра с низкой долей жира (работает не столь эффективно).Это заявление противоречит установке, что жирный сыр приводит к закупориванию артерий из-за высокой концентрации насыщенных жиров в составе. Примечательно: жирный сыр снижает уровень "вредного холестерина" сильнее, чем прочие молочные продукты благодаря особой структуре, а также наличию кальция и казеина, составляющих основу данного продукта.По словам ученых, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты есть оболочка. И, видимо, это как-то влияет на уровень холестерина. В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%.