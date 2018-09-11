Спорт не является гарантированной защитой против болезней сердца

Считается, спортсмены защищены от болезней сердца. Но сотрудники Университета Британской Колумбии опровергли это утверждение. Они выяснили, что спортсмены все равно уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на постоянную физическую активность.

Так, ранее проводившиеся исследования показали, что у людей, подвергающихся постоянным физическим нагрузкам, повышается риск преждевременной смерти. На сей раз, ученые провели анализ данных 798 спортсменов 35 лет и старше. Спортсмены имели физическую активность средней и высокой интенсивности минимум три раза в неделю.

При этом участники исследования рассказывали о своем здоровье, наследственности и самих занятиях спортом. Измерялось кровяное давление и проводилась коронарная ангиография (визуализация коронарных артерий сердца). Оказалось, у 94 человек были признаки сердечно-сосудистых заболеваний, у 10 - тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов. Получается, занятия спортом на фоне отсутствия вредных привычек и явных семейных проблем со здоровьем не могут быть гарантией защиты от болезней сердца.
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Добавил sigivigi в категорию Кардиология

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