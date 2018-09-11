Спорт не является гарантированной защитой против болезней сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Считается, спортсмены защищены от болезней сердца. Но сотрудники Университета Британской Колумбии опровергли это утверждение. Они выяснили, что спортсмены все равно уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на постоянную физическую активность.Так, ранее проводившиеся исследования показали, что у людей, подвергающихся постоянным физическим нагрузкам, повышается риск преждевременной смерти. На сей раз, ученые провели анализ данных 798 спортсменов 35 лет и старше. Спортсмены имели физическую активность средней и высокой интенсивности минимум три раза в неделю.При этом участники исследования рассказывали о своем здоровье, наследственности и самих занятиях спортом. Измерялось кровяное давление и проводилась коронарная ангиография (визуализация коронарных артерий сердца). Оказалось, у 94 человек были признаки сердечно-сосудистых заболеваний, у 10 - тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов. Получается, занятия спортом на фоне отсутствия вредных привычек и явных семейных проблем со здоровьем не могут быть гарантией защиты от болезней сердца.