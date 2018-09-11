Дневную сонливость назвали симптомом опасного заболевания

Будьте внимательны к своему состоянию.Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что дневная сонливость у людей преклонного возраста может быть симптомом развития болезни Альцгеймера. Также ученые нашли новые доказательства того, что плохой ночной сон провоцирует деменцию.- Такие факторы как диета, физические нагрузки и познавательная активность признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон, - говорит доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.Сообщается, что работа с тысячами добровольцев велась с 1958 года. В частности, люди в разные годы проходили тестирование, медицинские обследования и так далее.Специалисты заключили, что у жаловавшихся на частую дремоту склонность к болезни Альцгеймера была почти в три раза выше, чем у тех, кто крайне редко ощущал дневную сонливость.