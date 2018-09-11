Низкий уровень физической активности может довести человечество до вымирани
Оказалось, в 2016 году каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не получали рекомендуемый уровень физической активности в 150 минут тренировок умеренной интенсивности или 70 минут тренировок высокой интенсивности в неделю.
При этом чаще всего физической активностью занимались люди с малым уровнем доходов (84%) в регионах вроде Океании, Восточной и Юго-Восточной Азии. А в 55 странах более трети населения не уделяло достаточно времени упражнениям. В четырех странах более 50% вели сидячий образ жизни (это актуально для Кувейта, Самоа, Саудовской Аравии, Ирака). И, кстати, женщины почти во всех регионах уступали мужчинам в уровне физической активности.
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