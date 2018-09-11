Простой продукт, который убережет от инфаркта
Канадские исследователи смогли убедиться в том, что употребление оливкового масла активизирует белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV). Влияние этого компонента на процесс кроветворения обеспечивает организму защиту от инфаркта и инсульта, установили они.
Эксперты заявили о том, что ApoA-IV прекращает действие мембранного белка гликопротеина IIb/IIIa, тем самым блокируя активность тромбоцитов, опасных для сердца и сосудов. Высокая активность тромбоцитов усиливает процесс сгущения крови, что грозит закупоркой сосудов и тромбозами, способными стать провокаторами сосудистых патологий, включая инсульты и инфаркты. По статистике, в современном мире именно подобные сердечно-сосудистые нарушения являются самой частой причиной смерти.
«При употреблении продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, кровоток облегчается благодаря включению ApoA-IV», - сообщили авторы проекта.
Напомним, что самый высокий риск тромбов и сосудистых приступов наблюдается после ночного пробуждения, когда кровь в сосудах и артериях более густая.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Кардиология
Добавить комментарий