Простой продукт, который убережет от инфаркта

В Канаде научные специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила опубликовали статью о том, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно употреблять продукты с высоким уровнем ненасыщенных жиров и, в частности, оливковое масло. Доводы исследователей на этот счет приводятся в Nation News.Канадские исследователи смогли убедиться в том, что употребление оливкового масла активизирует белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV). Влияние этого компонента на процесс кроветворения обеспечивает организму защиту от инфаркта и инсульта, установили они.Эксперты заявили о том, что ApoA-IV прекращает действие мембранного белка гликопротеина IIb/IIIa, тем самым блокируя активность тромбоцитов, опасных для сердца и сосудов. Высокая активность тромбоцитов усиливает процесс сгущения крови, что грозит закупоркой сосудов и тромбозами, способными стать провокаторами сосудистых патологий, включая инсульты и инфаркты. По статистике, в современном мире именно подобные сердечно-сосудистые нарушения являются самой частой причиной смерти.«При употреблении продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, кровоток облегчается благодаря включению ApoA-IV», - сообщили авторы проекта.Напомним, что самый высокий риск тромбов и сосудистых приступов наблюдается после ночного пробуждения, когда кровь в сосудах и артериях более густая.