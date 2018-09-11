Дневная сонливость предвещает опасное заболевание

Ученые из Университета Джона Хопкинса в США пришли к заключению о том, что настойчивое желание спать днем при достаточной продолжительности ночного сна является веской причиной для проверки на болезнь Альцгеймера. Доводы специалистов о том, почему дневная сонливость может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера, опубликовал Eurekalert.Несколько тысяч добровольцев в рамках данного исследования проходили тестирование и медицинские обследование. Проанализировав полученные данные, ученые заявили, что у пожилых людей, которые часто испытывали потребность во сне в дневное время, риск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен в три раза в сравнении с теми, кто редко ощущал сонливость.«Избыточная дневная сонливость и плохой ночной сон у людей преклонного возраста может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера», - констатировали в итоге исследователи.До этого научные специалисты Гарвардского университета смогли установить, что предвестником опасного заболевания может быть ощущение постоянного беспокойства и депрессивных состояний у человека. Это происходит в силу того, что на фоне процессов развивающейся болезни Альцгеймера, ухудшаются способности мозга к вниманию, концентрации и запоминанию новой информации.