Названо средство, которое спасает от повторного инфаркта и инсульта

Добиться снижения риска вторичного сердечного приступа или инсульта можно с помощью антиоксиданта апоцинина, - об этой находке ученых сообщил Journal of the American College of Cardiology. Авторы исследования, показавшего это, - сотрудники Школы медицины Орегонского университета.Исследователи связывают возникновения повторного сердечного приступа или инсульта с накоплением в артериях воспалительных клеток и тромбоцитов, прилипающих к внутренней оболочке сосудов. Липкие клетки и тромбоциты были обнаружены специалистами во время экспериментов с мышами, в ходе которых они использовали специально разработанные уникальные формы ультразвуковой визуализации. Такие клетки, легко прилипающие к внутренней поверхности артериальных стенок, формирует тромбы, которые и провоцируют новые сердечные или мозговые удары.Но также ученые смогли установить, что лечение мышей, уже перенесших инфаркт или инсульт, мощным антиоксидантом апоцинином, серьезно повышало их защиту от повторных приступов. Оказалось, что данное вещество вдвое сокращает интенсивность процесса формирования бляшек и снижает воспаление.«Знание того, что более новые формы антиоксидантов, подобных апоцинину, могут снизить риск вторичного сердечного приступа или инсульта, дают нам возможность изучать новые виды лечения для их сокращения», - высказался по этому поводу ведущий автор проекта, профессор сердечно-сосудистой медицины Джонатан Р. Линднер.