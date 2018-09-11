Медицинский миф о влиянии бега

Занятия бегом способствуют изношенности межпозвоночных дисков и могут стать причиной болей в спине. Мнение об этом прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.Нередко можно услышать о том, что бег может плохо сказаться на состоянии позвоночника. Ульяна Супрун заявила: на самом деле современная наука доказала, что бег не вредит, а, напротив, улучшает состояние межпозвоночных дисков.Физические нагрузки, даже незначительные, делают крепче и сильнее мышцы и кости человеческого тела, подчеркнула Супрун. Хотя до недавнего времени действительно считалось, что межпозвонковые диски не могут давать таких реакций на нагрузки.И.О. министра здравоохранения рассказала о том, что исследование с помощью МРТ позволило обнаружить, - бывшие спортсмены бегуны страдают от дегенеративных процессов позвоночника не чаще, чем остальные люди.«С помощью МРТ было показано, что поясничные межпозвонковые диски у людей, занимающихся бегом, выглядят лучше: имеют большую высоту, содержат больше воды и гликозоаминогликанов - одного из основных веществ в структуре межпозвоночных дисков», - заметила Супрун.