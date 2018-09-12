4 способа улучшить состояние мозга в пожилом возрасте

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Доказано, что умственная активность продлевает молодость и жизнь, а многочисленные научные исследования свидетельствуют: есть разные способы, помогающие мозгу долго оставаться в хорошей форме, не теряя когнитивного потенциала.В частности, исследование ученых из университетов Ковентри и Оксфорда показало, что с улучшением функции мозга у пожилых коррелирует частая сексуальная активность. Его авторы отмечают: тема сексуальности в пожилом возрасте нередко стыдливо замалчивается, но в последнее время появляется все больше данных о том, что полноценная интимная жизнь в возрасте 50 лет и старше обладает массой преимуществ для здоровья и качества жизни людей. В частности, тесты продемонстрировали, что пожилые люди, которые занимаются сексом еженедельно, набирают наибольшее количество баллов в заданиях на владение речью.Также исследователи обнаружили, что мозг от старения эффективно защищает музыка. Как прослушивание музыкальных композиций, так и игра на музыкальных инструментах являются прекрасным видом тренировки мозга. Особенно полезно, по словам специалистов, слушать новую для себя музыку, та как анализ незнакомых звуков и мелодий заставляет мозговые извилины работать как никогда добросовестно.Одним из самых лучших методов поддерживать молодость и активность своего ума являются физические упражнения. Изучив данные более 11 000 пожилых людей, исследователи обнаружили: те, кто упражнялся около часа три раза в неделю, проявил спустя шесть месяцев у людей, проявил улучшения в качестве аналитических способностей и скорости мыслительных реакций.Четвертый фактор – это правильное питание. Ученые считают, что в пожилом возрасте лучше всего придерживаться рациона, близкого к средиземноморской диете, основу которой составляют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, здоровые жиры и рыба. Наблюдения говорят о том, что питающиеся таким образом пожилые люди на 40% менее склонны к когнитивным нарушениям.