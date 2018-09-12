Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови

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Эксперты рассказали, в чем польза киви для здоровья.Киви - это не только экзотический фрукт с поразительным вкусом, но и кладезь питательных веществ, среди которых фолиевая кислота, калий, витамин К, витамин Е и многие другие.Следующие 4 фактора помогут объяснить истинную пользу киви для здоровья человека.Поддержание здоровой массы телаКиви является хорошим источником пищевых волокон, которые могут помочь достичь ощущения насыщения. Некоторые диетологи отмечают, что киви следует есть вместе с кожицей, поскольку она содержит до 50% клетчатки.В то время как киви богат клетчаткой, он содержит небольшое количество сахара и жира, а также низкокалориен. В среднем один большой киви содержит только 55–60 ккал, в то время как киви среднего размера может содержать около 7 г сахара, что составляет лишь 1/3 количества сахара в 1 яблоке.При сочетании всех этих качеств фрукт можно употреблять как на десерт, так и в качестве закуски. Среди экспертов фитнес-индустрии принято считать, что киви - один из лучших продуктов питания, который следует употреблять после сеанса тренировки.Снижение уровня артериального давленияВ ходе исследования, проведенного в 2011 г. в США, участникам с повышенным уровнем артериального давления ученые предложили съедать либо 3 киви, либо 1 яблоко в день. По результатам исследования, у тех, кто употреблял киви, зафиксирован более низкий показатель систолического артериального давления, вероятно, из-за антиоксидантных свойств «пушистого фрукта».Тем не менее исследователи подчеркивают пользу умеренного потребления киви и предостерегают от мысли о плоде как о решении проблемы гипертензии. «Киви - это не чудо-плод, но, безусловно, добавление его в рацион может помочь снизить повышенный уровень артериального давления», - отмечает Сюзанна Штайнбаум (Suzanne Steinbaum), кардиолог больницы Lenox Hill в Нью-Йорке, США.Улучшение функции иммунной системыКиви богат питательными веществами, особенно витамином С, который, как известно, поддерживает различные клеточные функции, способствующие здоровью иммунной системы. В среднем в одной чашке киви (250 г) содержится 273% рекомендуемой суточной дозы для взрослого человека.Улучшение здоровья глазКиви содержат большое количество лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые могут защитить от глаза от повреждения вследствие воздействия ультрафиолетового излучения, табачного дыма и загрязнения воздуха.«Антиоксиданты попадают на хрусталик и сетчатку глаза и предположительно поглощают повреждающие лучи», - отмечает доктор Элизабет Дж. Джонсон (Elizabeth J. Johnson), научный сотрудник и доцент Университета Тафтса (Tufts University) в Бостоне, США. Результаты исследования свидетельствуют о том, что употребление киви также повлияло на снижение дегенерации желтого пятна (ведущую причину потери зрения) у участников на 36%.