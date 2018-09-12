Врачи назвали напитки, "убивающие" сердце

Популярные напитки, которые способны принести вред здоровью.Оказывается, любимые многими фруктовые соки и смузи могут навредить здоровью - например, тем, что сводят на нет все усилия, предпринимаемые людьми на диете.Об опасности фруктовых соков рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.Вместо фруктовых соков лучше пить простую чистую воду, а фрукты употреблять как такие, заявила эксперт. По словам Стародубова, фруктовые соки, в том числе свежие, включают в себя много легкоусвояемого сахара. При этом, в отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки, которая замедляла всасывания сахара. Большое количество этого вещества способствует существенным скачков сахара в крови, выброса инсулина и вместе с этим - волчьи аппетита, который точно не поможет тем, кто на диете.До этого исследования ученых из Принстонского университета завершилось вердиктом специалистов о том, что фруктовые соки очень опасно употреблять натощак - в таком варианте соки фактически уничтожают микрофлору кишечника. Также есть данные о том, что привычка пить фруктовые соки в большом количестве ежедневно повышает риск умереть от сердечных патологий.Ученые утверждают, что питье пересыпанных сахаром соков заставляет внутренние системы организма задействовать дополнительные ресурсы для стабилизации сахара - это в результате ослабляет иммунитет.