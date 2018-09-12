Медики назвали эффективный продукт для профилактики тромбоза

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Кардиологи настоятельно рекомендуют включить в рацион оливковое масло.Высокое содержание ненасыщенных жиров в рационе - залог здоровья сердца и сосудов, по словам сотрудников Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила.Отличной профилактикой сердечно-сосудистых недугов является оливковое масло.Известно: риск инфарктов и инсультов может снизить аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV).Это белок плазмы крови, концентрация которого вырастает после приема пищи. Анализ показал: ApoA-IV, блокируя мембранный белок IIb/IIIa, подавляет активность тромбоцитов, способных вызвать закупорку сосудов.В норме эти элементы крови отвечают за остановку кровотечения. Продукты с ненасыщенными жирами облегчают прохождение крови по сосудам. Ученые подчеркивают: в утренние часы нередко наблюдается ухудшение кровотока - кровь более густая, чем во второй половине дня. Это может вызвать образование тромбов.