Назван один из самых полезных напитков для сердца

Фантастический смузи для ускорения обмена веществ.Невероятный ягодный смузи станет правильным началом дня! Готовьте его в качестве завтрака или перекуса с собой на учебу или работу.Малина и зеленый виноград являются отличными источниками витамина С и витамина К, которые укрепляют иммунитет, очищают кожу, поддерживают здоровье костей и сжигают жир.Также мы включили сюда авокадо и цуккини, чтобы загустить текстуру и добавить ещё больше пользы. Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, олеиновую кислоту, которая препятствует образованию холестеринах в крови и расщепляет уже накопившийся. Калий в его составе поддерживает здоровье сердца, приводит в норму водно-солевой обмен в организме. Цукини улучшает пищеварение, выводит шлаки и токсины из организма. Его рекомендуется употреблять при болезнях сердца, печени, желудка, почек.Семена чиа положительно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и зубов, регулируют обменные процессы, быстро утоляют чувство голода, укрепляют иммунную систему и повышают выносливость.Ягодный смузи с семенами чиаИнгредиенты (на 2 порции):2 стакана малины1 стакан зеленого винограда1/2 стакана йогурта1/2 авокадо1 очищенный цуккини2 столовые ложки порошка семян чиа1/4 стакана водыПриготовление:Взбейте все ингредиенты вместе, налейте в любую емкость и поставьте в морозильник на ночь. Перед употреблением снова взбейте массу до кремовой текстуры. Если вы хотите ускорить процесс приготовления, то можете пропустить этап заморозки.*Для приготовления порошка чиа, просто измельчите семена в кофемолке или блендере. Это придаст коктейлю кремовую текстуру.