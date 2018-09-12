Медики назвали овощ, улучшающий работу мозга

Грибы обеспечивают эффективную защиту от возникновения болезни Альцгеймера.Ученые обнаружили в грибах полезные для здоровья мозга вещества.Сотрудники Университета Малайзии провели анализ информации касательно способности этого продукта воздействовать на функции организма и оценили 11 разных съедобных и медицинских видов.Проверка велась на лабораторных мышах и крысах.Ученым удалось обнаружить, что содержащиеся в съедобных грибах питательные вещества обеспечивают эффективную защиту от возникновения болезни Альцгеймера. Исследование продемонстрировало, что найденные пищевые свойства отдельных грибов заключаются в активизации роста нейронов мозга. Это позволяет противостоять деменции.«Прием в пищу грибов способствует повышению фактора роста нервов. Речь идет о молекулах, вовлеченных в процесс детального регулирования развития, сохранения, а также приумножения и выживаемости нервных клеток», - соответствующее заключение сделали авторы новой работы.Предварительные исследования показали, что грибы имеют антиоксидативное, а также противовирусное воздействие. В них присутствует лецитин, который не позволяет скапливаться холестерину. За счет последнего качества грибы способны приносить особую пользу тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и ожирения.