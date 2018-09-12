Безопасных ночных звуков не бывает

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Ночные звуки оказывают негативное действие на головной мозг, даже если они негромкие. Более того, даже так называемый белый шум, используемый для борьбы со звоном в ушах и решения проблем с засыпанием, может вредить мозгу и органам слуха человека, установили ученые из США. Об их находке сообщает издание Science Alert.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско представили данные, опровергающие полезность белого шума для тех, кто не может уснуть. До сих пор считалось, что белый шум, представляющий собой разные умиротворяющие звуки природы, например, водопада, дождя, шелеста листьев и других помогает отстраниться от назойливых мыслей и звона в ушах (тинтитуса), а также внешних звуков в шумном окружающем пространстве. Но, проанализировав данные ряда научных исследований с осуществлением экспериментов по воздействию белого шума на животных, авторы новой работы обнаружили: на самом деле звуковое воздействие опасно в принципе, и белый шум тоже может иметь неприятные для здоровья последствия.Специалисты установили, что белый шум способствует снижению торможения нейронов, таким образом ухудшая их фильтрующую способность.«Мы обнаружили, что долгосрочное воздействие нетравматического шума вызывает патологические изменения в центральной слуховой нервной системе. В частности, эти изменений наблюдались при громкости 60-70 децибелл, которая рассматривается как безопасный уровень шума», - рассказали ученые.В то же время специалисты отметили, что явление тиннитуса изучено врачами не в полной мере. В некоторых случаях первоисточником тиннитуса оказываются не проблемы со слухом, а нарушения в работе ряда отделов головного мозга.