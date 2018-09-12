Как избавиться от осенней хандры и депрессии?

Пришла осень, а значит, пора грустить и томно смотреть на капли дождя, стекающие по стеклу. Не так ли? Довольно большой процент людей расстраивается из-за ухода лета, на смену ярким солнечным дням приходит тоскливая осенняя хандра.Но не каждый хочет оставаться в таком состоянии, мечтая поскорее вернуть прежнюю работоспособность, активный образ жизни, бодрое настроение. В этой статье эксперты рассказали о том, как можно добиться такого результата и избавиться от осенней депрессии.Ешьте чёрный шоколадЭтот сладкий продукт является одним из самых эффективных средств от осенней грусти. Дело в том, что в нём содержатся флавоноиды, способные высвободить дофамин в головном мозге. Именно этот гормон ответственен за выработку чувства удовольствия. Также помогут улучшить настроение другие продукты — сливы, инжир, бананы, хурма, яблоки, финики.Дышите полной грудьюСчитается, что равномерное и глубокое дыхание способно справиться с любым стрессом. Не зря ведь психологи рекомендуют во время тревожной, страшной или трагической ситуации дышать как можно глубже. Это способствует гармонизации душевного состояния.Потребляйте пробиотикиПробиотики являются важным компонентом любого рациона. Они содержатся в кисломолочной продукции, например, натуральном йогурте, кефире. Считается, что они напрямую связаны не только с состоянием желудочно-кишечного тракта, но и настроением. Чем больше их в рационе, тем выше расположение духа.Ешьте омега-3Жирные омега-3 кислоты необходимы каждому человеку. Они позволят снизить симптомы депрессии, в том числе осенней. Такие кислоты можно подчерпнуть из рыбы, орехов, семечек, растительного масла и других продуктов.Ведите активный образ жизниЧто заставит вас грустить? Сидение дома перед телевизором, жирная еда, отсутствие спорта или элементарных пеших прогулок. Всё это негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Следует больше двигаться, чтобы настроение взлетело ввысь. К тому же широко известен тот факт, что занятия спортом позволяют отвлечься от неприятных мыслей, отдохнуть эмоционально, собраться, поймать заряд бодрости.Примечательно, что не обязательно заниматься спортом в тренажёрном зале. Можно хотя бы начать с прогулок в ближайшем парке. Ведь осень такое прекрасное время года, особенно так называемое бабье лето! Золотые листья, последние лучи солнца, свежий воздух и движение — вот лекарство от осенней хандры.Впустите в свою жизнь светКак правило, отсутствие света является одной из самых важных и частых причин депрессии и стресса. Довольно часто осень и зима, времена года с недостаточным количеством солнечного света, сопровождаются угнетёнными состояниями людей. По статистике, по этой причине от депрессии страдает каждый второй житель нашей планеты. Для борьбы с таким состоянием в некоторых странах предлагают светотерапию. Существуют специальные кабинеты, где проводится подобное лечение. Примечательно, что в некоторых российских поликлиниках уже стали применять такую светотерапию.Если же вы не знаете, где найти такое лечение, сделайте элементарные шаги, чтобы впустить свет в свою жизнь. Например, дома не зашторивайте окна, чтобы вы могли днём «питаться» солнечной энергетикой. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Откажитесь от тусклого освещения. Еще не смотрите телевизор и не сидите за компьютером вечером или ночью в темной комнате. Иначе бодрость и хорошее настроение покинут вас.Кушайте вкусностиНельзя утверждать, что заедать стресс и депрессию — неправильно. Это делать нужно, но только правильными продуктами. Так, при стрессе и осенней хандре нужно есть больше индейки, цельнозерновой хлеб, кисломолочные продукты, бананы, шоколад. Дело в том, что в молочке содержится аминокислота триптофан, который является предшественником гормона хорошего настроения серотонина. В индейке также есть аминокислоты, которые повышают антистрессовую сопротивляемость организма. Также полезно потреблять шпинат как источник фолиевой кислоты. Не будет лишним включить в рацион курагу, так как в ней есть магний, шоколад, какао, что будет способствовать выработке серотонина.Пейте обычную водуВода является источником жизни. При недостатке жидкости организм никогда не будет в тонусе, а значит, и хорошего настроения вам не видать. Человек должен выпивать не меньше двух литров чистой питьевой воды.Устройте оригинальную фотосессиюЕсли вам надоело однообразие на выходных, то это верный способ скрасить деньки. Подготовка к фотосессии занимает немало времени, поэтому ваши будни будут также заняты этим событием. Работа с фотографом будет подарит радостные эмоции. А напоследок у вас останутся тёплые и красивые фотографии об этом чудесном времени года.Откажитесь от вредной едыФастфуд, полуфабрикаты, чипсы, жареные блюда — это источники вашего плохого настроения. Разумеется, сначала вам кажется, что настроение улучшается из-за потребления любимой пищи, но затем, к сожалению, это удовольствие улетучивается. Многочисленные исследования доказывали, что из-за такой еды ухудшается состояние психики. Неправильный рацион увеличивает риск депрессии на 40 процентов. Поэтому стоит задуматься о своём питании и отказаться от всего вредного.Расслабляйтесь как следуетОтдых важен в любое время года. Без него невозможно представить нормальной жизни. Не нужно брать на себя слишком много работы в осеннее время, если вы подвержены хандре. Если же вы совсем не можете ни работать, ни жить в тех условиях, которые вас окружают, возьмите «выходной». Сделайте то, что никогда бы не сделали, езжайте за город, на природу, найдите какой-нибудь мастер-класс или новое хобби, сходите на спа-процедуры… Найти расслабляющий метод по душе в силу каждому. Если не знаете такого способа, который заставит вас отдохнуть, можно элементарно полежать на диване, поспать, посмотреть добрые фильмы. Всё это должно вывести вас из того состояния, в которое вы оказались втянуты.Устройте шопингЕсли вы любитель нового, то вам определённо надо отправиться по магазинам. Купите новый шарф, перчатки, сумочку… Да что угодно, что заставит вас взбодриться. Новые краски способны подарить совершенно новые впечатления.Не употребляйте лекарстваАнтидепрессанты требуют осторожности в приёме. Как правило, их назначает только врач. Однако осеннюю хандру редко лечат подобными медикаментами, потому что это просто бесполезно. Лучше использовать другие средства в борьбе с депрессией, которая настигла вас в это время года. Коих, кстати, перечислено выше в статье огромное множество!