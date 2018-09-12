Врачи назвали самую вредную позу для сна

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Медики объяснили, почему нельзя спать на животе.Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что получает самый качественный сон.Действительно, сон на животе является надежной профилактикой храпа, как утверждают эксперты-сомнологи из знаменитой американской Клиники Майо.Однако они подчеркивают, что данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Когда мы спим на животе, то спина изгибается, и несколько часов подряд мышцы спины испытывают дополнительное давление. Кроме того, это еще и крайне неудобная позиция для шеи, так что боли в шее этим людям тоже обеспечены.В целом, сон на животе большинство экспертов называют худшим вариантом положения тела во время ночного отдыха. Для того чтобы человек комфортно дышал во сне, он должен находиться в таком положении, чтобы его голова и шея имели возможность постоянно поворачиваться в ту или другую сторону. Если же мы лежим на животе, то тело оказывается зафиксированным. Но что делать людям, которые уверяют, что это единственное комфортное положение для их тела во сне?В этом случае им хотя бы нужно класть подушку в области таза - прямо под живот. Это поможет снять некоторое давления на позвоночник. Под головой тоже должна быть подушка, если, конечно, из-за неё не слишком напрягается спина. Если вы чувствуете подобное напряжение, то постарайтесь спать без подушки под головой.