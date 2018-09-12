Косметологи подсказали, как омолодить кожу лица в домашних условиях

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Действенная маска для проблемной кожи лица.Специалисты рассказали о том, как сделать омолаживающую маску с противовоспалительным действием.Показания к применению такой маски – проблемная кожа.Это кожа, склонная к излишней сухости или сальности, появлению прыщей, сосудистых дефектов, пигментации и других косметических недостатков.Для приготовления маски для проблемной кожи понадобится один яичный белок, три капли эфирного масла чайного дерева и порошок картофельного крахмала.Следует взбить белок в крепкую пену и добавить масло. Смесь довести крахмалом до консистенции густой сметаны. Готовый крахмально-белковый состав равномерно нанести на кожу лица и выдержать 15 минут. Смывать маску водой комнатной температуры, кожу смазать тоником и нанести крем для проблемной кожи.