Врачи назвали продукт, улучшающий работу нервной системы

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Оказалось, что сыр очень полезен для здоровья.Австралийские ученые считают, что употребление сыра на ночь поможет избавиться от бессонницы и тревожных снов.Сомнолог из Австралии Лиза Артис заявила, что привычка лакомиться этим продуктом в позднее вечернее время способна даже заменить прием многих успокоительных лекарств.Такой эффект достигается благодаря тому, что в молочных продуктах содержится триптофан - аминокислота, которая помогает справиться с депрессией, плохим настроением, апатией, тревожностью и проблемами со сном.По словам экспертов, наибольшую пользу приносит сыр «Чеддер», поскольку он содержит не только большую дозу триптофана, но и богатый витаминами (А, группы В, РР, Е), белком, кальцием и фосфором.Этот вид сыра не только улучшает работу нервной системы, но и приводит в норму обмен веществ, повышает работоспособность, поддерживает здоровье зубов и костей.