Медики подсказали, как снизить уровень холестерина без лекарств

Оказывается, яблоки - как свежие, так и сушеные - содержат вещества, которые борются с воспалением и процессами окисления в организме.При этом сушеные яблоки смело можно назвать концентрированным источником пользы. Американские женщины в период постменопаузы, которые употребляли ежедневно 75 г сушеных яблок или чернослива, имели на 9% ниже уровень холестерина, чем женщины, которые не потребляли этих продуктов.Интересно, что уровень так называемого «плохого» холестерина (холестерина липопротеидов низкой плотности) у первых был ниже на 16% - и это только через три месяца после такой незначительной изменения в питании!