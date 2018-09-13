Мощная солнечная буря отразится на здоровье людей

Магнитные бури являются одним из проявлений «космической погоды».Сегодня, 11 сентября, на Солнце разразилась мощная геомагнитная буря, а через день-два поток ионизированных частиц достигнет атмосферы Земли. Эти вспышки могут отразиться на здоровье людей.Как сообщает Science Alert, еще ранее эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозировали предстоящую солнечную грозу как крупнейшую за последние несколько лет.«Солнце находится не на пике своей активности, но последствия для техники и большинства населения планеты от этой вспышки все-таки будут», - заявили исследователи.Магнитные бури являются одним из проявлений «космической погоды» и напрямую связаны с различными событиями на Солнце. В дни магнитных бурь следует держать при себе привычные препараты, используемые в случаях ухудшения самочувствия: обезболивающие, спазмолитики, успокоительные. Из рациона питания следует убрать еду и питье, задерживающие жидкость в организме. По возможности самые неблагоприятные часы следует проводить во сне.Особое внимание к своему самочувствию в дни магнитных бурь должны проявлять те, у кого стоят электрокардиостимуляторы, а также те, кому выполнялось коронарное шунтирование.