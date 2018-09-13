Ученые создали новое эффективное обезболивающее

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Как известно, именно лекарственные препараты из группы опиоидов считаются самым лучшим средством анестезии, их широко применяют для лечения людей с различными хроническими болями. Но у них есть серьезный недостаток. Воздействуя на рецепторы мозга, что снижает болевые ощущения, эти лекарства одновременно стимулируют так называемый центр удовольствия.Неудивительно, что, однажды ощутив этот "праздник", прием опиоидов превращается в погоню за наслаждениями, и пациенты подсаживаются на такие препараты. Кстати, в США сейчас более двух миллионов человек злоупотребляют медицинскими опиоидами. Речь даже зашла об объявлении в стране чрезвычайного положения, чтобы поставить преграду этой напасти.Ученые давно пытались создать вещество, которое блокирует боль, минуя центр удовольствия. Но без особого успеха. Боль и наслаждение оказались, говоря образно, в одной лодке. И вот американские ученые объявили, что созданное ими лекарство обезболивает также, как морфин, но при дозе в 100 раз меньшей. Кроме того, оно не только не вызывает привыкания, но и снижает уровень наркотической зависимости. Эти эксперименты были проведены на животных.Следующий этап - клинические испытания на людях. Кстати, новое лекарство имеет еще одно существенное преимущество перед опиоидами. Дело в том, что в опытах над обезьянами новое вещество даже в больших дозах не приводило к затруднению дыхания подопытных и не вызывало проблем с сердечной деятельностью. А это дает надежду, что при применении нового обезболивающего не будет серьезных проблем с передозировкой.Морфиновая наркомания появилась после того, как был изобретен метод применения морфия путем подкожного впрыскивания. В конце XIX века многие немецкие солдаты и офицеры, возвращавшиеся с франко-прусской войны 1870-1871 года, оказывались морфинистами. Во время боевых действий они кололи себе морфин, который был стимулирующим и успокаивающим средством. В 1880 году на международной конференции было заявлено о появлении новой болезни "наркомания", вызванной злоупотреблением наркотическими веществами.В начале XX века многие врачи становились морфинистами. Как известно, Михаил Булгаков (автор рассказа "Морфий") некоторое время был морфинистом, однако затем ему удалось полностью излечиться от этой зависимости. Лев Толстой в романе "Анна Каренина" описывает, как главная героиня пристрастилась к морфину после того, как его впервые применили к ней для облегчения болей при вторых родах.