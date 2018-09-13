Ученые создали новое эффективное обезболивающее
Неудивительно, что, однажды ощутив этот "праздник", прием опиоидов превращается в погоню за наслаждениями, и пациенты подсаживаются на такие препараты. Кстати, в США сейчас более двух миллионов человек злоупотребляют медицинскими опиоидами. Речь даже зашла об объявлении в стране чрезвычайного положения, чтобы поставить преграду этой напасти.
Ученые давно пытались создать вещество, которое блокирует боль, минуя центр удовольствия. Но без особого успеха. Боль и наслаждение оказались, говоря образно, в одной лодке. И вот американские ученые объявили, что созданное ими лекарство обезболивает также, как морфин, но при дозе в 100 раз меньшей. Кроме того, оно не только не вызывает привыкания, но и снижает уровень наркотической зависимости. Эти эксперименты были проведены на животных.
Следующий этап - клинические испытания на людях. Кстати, новое лекарство имеет еще одно существенное преимущество перед опиоидами. Дело в том, что в опытах над обезьянами новое вещество даже в больших дозах не приводило к затруднению дыхания подопытных и не вызывало проблем с сердечной деятельностью. А это дает надежду, что при применении нового обезболивающего не будет серьезных проблем с передозировкой.
Морфиновая наркомания появилась после того, как был изобретен метод применения морфия путем подкожного впрыскивания. В конце XIX века многие немецкие солдаты и офицеры, возвращавшиеся с франко-прусской войны 1870-1871 года, оказывались морфинистами. Во время боевых действий они кололи себе морфин, который был стимулирующим и успокаивающим средством. В 1880 году на международной конференции было заявлено о появлении новой болезни "наркомания", вызванной злоупотреблением наркотическими веществами.
В начале XX века многие врачи становились морфинистами. Как известно, Михаил Булгаков (автор рассказа "Морфий") некоторое время был морфинистом, однако затем ему удалось полностью излечиться от этой зависимости. Лев Толстой в романе "Анна Каренина" описывает, как главная героиня пристрастилась к морфину после того, как его впервые применили к ней для облегчения болей при вторых родах.
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