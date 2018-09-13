Позитивное настроение предотвращает старение

Ученые учитывали не только эмоциональное состояние участников.Оптимистичный настрой помогает отсрочить наступление старости, выяснили ученые из дублинского Тринити-колледжа.Исследователи пришли к выводу, что то, как человек относится к своему возрасту, влияет на его здоровье.В эксперименте ученые учитывали не только эмоциональное состояние участников, но и то, какое состояние здоровья было у пациента на момент вступления в программу, а также какие лекарства он принимал. В итоге им удалось доказать: позитивное настроение вполне может предотвратить ряд присущих пожилому возрасту заболеваний.В то же время негативное отношение к возрастным изменениям способно значительно ускорить процесс старения: отрицательный настрой не дает организму человека сохранять мыслительные функции. Органы отказываются работать в полную силу, а заболевания куда свободней развиваются.