Названы продукты, которые могут спровоцировать рак груди

Немецкие диетологи назвали какие молочные продукты являются одними из самых опасных продуктов для женщин.Медики объясняют, что частое употребление молока, сыра, сливок, творога, может навредить здоровью.Потребление этой группы продуктов увеличивает риск развития рака молочной железы в несколько раз. Все потому, что злоупотребление молочными продуктами с высоким процентом жирности повышает активность выработки эстрогена и прогестерона. Эти продукты также усиливают рост внутрибрюшного жира.Причиной избытка эстрогенов также может быть прием противозачаточных таблеток. Большое количество эстрогенов способствует появлению раковых опухолей.Именно поэтому диетологи советуют женщинам не злоупотреблять молочной продукцией с высоким содержанием жиров. Также следует ограничить употребление сладостей и алкоголя. Женщинам советуют вести активный образ жизни и стараться держать свой вес в норме.