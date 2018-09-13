Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны

Ученые утверждают, что, хотя практически все овощи можно считать полезными, суммарная польза некоторых даров природы все же весомее.В частности, одним из наиболее ценных для здоровья людей они назвали баклажан.«Помогает избавиться сразу от многих болезней», - так эксперты отзываются о баклажане.По их словам, в составе баклажанов содержится много антиоксидантов – веществ, защищающих клетки организма от влияния свободных радикалов - компонентов, способных нарушать целостность клеточной структуры и ускорять тем самым старение, а также склонность к опухолевым процессам.Также специалисты отметили, что имеющееся в баклажанах соединение SRG обладает способностью «убивать» злокачественные клетки и понижать уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Причем свойство этого овоща содействовать хорошей работе сердца и кровеносной системы настолько сильное, что его называют овощем долголетия.Что еще есть в составе баклажана? Клетчатка, пектин, белки, калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, витамины С, В1, В2, В5, РР. В силу содержания витамина РР врачи рекомендуют употреблять его людям, которые пытаются бросить курить. Витамин РР - это никотиновая кислота, и, получая ее, организм легче переносит отказ от сигарет.