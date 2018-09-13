Какие спиртные напитки можно пить диабетикам

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Согласно медицинским рекомендациям, при повышенном сахаре в крови необходимо соблюдать специальную диету, а также придерживаться определенного уровня физических нагрузок. Вписывается ли алкоголь в эту схему?Можно ли диабетикам пить спиртное? Медики считают, что некоторые спиртные напитки в данном случае вполне могут мыть разрешены, но их выбор должен быть очень тщательным. При показаниях глюкозы, близких к норме, можно пить некоторые вида пива, за исключением его крепких сортов. Слабоалкогольные коктейли, сладкие вина, сидр, ликер – от этих напитков при диабете нужно отказаться. Им, если уж возникло желание выпить, следует предпочесть сухие марки вин, или просекко.Врачи отмечают, что после выпитого спиртного диабетикам следует внимательнее следить за своим состоянием.«Употребление алкоголя снижает уровень сахара в крови, что может поспособствовать развитию гипогликемии у диабетиков, которые принимают лекарства», - сообщили научные эксперты.Терапевты добавили, что проявление гипогликемии может напоминать похмелье, и чтобы точно знать о том, что происходит с организмом, на следующий день после выпивки нужно проверять показания глюкометра. Наиболее интенсивную негативную реакцию со стороны организма можно вызвать, выпив слишком большое количество алкоголя или же употребив спиртное на пустой желудок.