Врачи назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина

Соя – это безусловно, один из самых спорных продуктов в мире.В разных источниках вы можете найти информацию как о незаменимости и ценности сои, так и о ее вредных для здоровья качествах. Как же обстоят дела на самом деле.Что такое соя и где она применяется?Соя – растение из семейства бобовых, которое в больших количествах выращивают в Восточной Азии. Соевые бобы можно употреблять в пищу только в готовом виде, в сыром виде они ядовиты.Сою применяют для изготовления тофу, соевого молока и различных молочных продуктов, заменителей мяса и т.д.В западных странах соя чаще употребляется не в виде цельных бобов, а в виде производных из сои продуктов.Благодаря своим свойствам и дешевизне, соевое масло и соевый белок применяют для изготовления многих продуктов питания. Вы можете даже не догадываться, что в вашем рационе тоже присутствует соя.Соевый белок также является основным ингредиентом для производства соевых смесей для детского питания.Питательные вещества в соеЦельные соевые бобы содержат целый ряд важных питательных веществ. В 100 граммах отваренных соевых бобов содержится большое количество марганца, селена, меди, калия, фосфора, магния, железа, кальция, витамина В6, фолиевой кислоты, рибофлавина (В2), тиамина (В1) и витамина К.В такой порции содержится 173 калории, 9 г жира, 10 г углеводов и 17 г белка.Нужно понимать, что соевые бобы также содержат фитаты - вещества, которые связывают минералы и снижают их усвояемость.Соевые бобы – хороший источник белка. Тем не менее, тепловая обработка может денатурировать некоторые белки и снизить их качество.В соевых бобах в большом количестве содержатся полиненасыщенные жиры Омега-6, что может привести к проблемам со здоровьем при чрезмерном их употреблении.Именно по этой причине следует избегать соевого масла и других растительных масел с высоким содержанием Омега-6.Имейте в виду, что питательный состав сои существенно зависит от типа соевых продуктов. Цельные соевые бобы могут быть полезны и питательны, в то время как продукты, произведенные из сои, такие как соевый белок или соевое масло непитательны вовсе.Полезные свойства соиЕсть некоторые доказательства тому, что соя полезна для здоровья. Исследования показали, что соевый белок может снижать уровень холестерина, в то время как другие соевые продукты не оказывают на холестерин никакого действия.Важно помнить о том, что даже если соя снижает уровень холестерина, нет никакой гарантии, что это защитит вас от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Некоторые исследования показали, что соя может снизить риск развития рака простаты у мужчин.Вредные свойства соиСоя содержит большое количество биологически активных соединений - изофлавонов, которые функционируют как фитоэстрогены. Изофлавоны могут нарушать нормальное функционирование гормонов в организме.Из-за эстрогенной активности, изофлавоны часто используются в качестве естественной альтернативы эстрогенным препаратам для облегчения симптомов менопаузы.Исследования, проведенные на животных, показывают, что изофлавоны также способны вызывать рак молочной железы. И хотя многие специалисты уверены в том, что изофлавоны наоборот, могут снижать риск развития рака груди, исследование, проведенное на животных, внушает сомнения по этому поводу.Также были проведены исследования на людях, которые показали, что соя может вызывать нарушения менструального цикла.Соя может оказывать действие и на мужчин. Исследование, проведенное с помощью 100 мужчин, страдающих от бесплодия, показало, что те из них, которые употребляли большое количество сои в течение последних трех месяцев, имели самую низкую активность сперматозоидов.Ежедневное употребление сои может спровоцировать повышение уровня тиреотропного гормона и привести к гипотиреозу, симптомами которого являются общее недомогание, запор, сонливость и увеличение щитовидной железы.Соевое детское питание может оказывать вредное влияние на здоровье детей. Исследования показали, что у тех детей, которых кормили соевыми смесями, вырастает риск раннего полового созревания. Соя также может способствовать развитию Синдрома дефицита внимания и гиперактивности и других неврологических проблем из-за высокого содержания марганца.