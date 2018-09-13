Медики назвали продукты, которые нельзя есть натощак

О том, что нельзя пропускать завтрак знают многие, но не все продукты питания будут полезны для нашего организма в ранее время суток.Диетологи советуют не употреблять на голодный желудок сырые овощи, цитрусовые и многие другие фрукты. Кислоты, которые в них содержатся, раздражают слизистые оболочки органов пищеварительного тракта, что может спровоцировать гастрит, язву, вздутие живота и изжогу. Под запретом также свежевыжатые соки и вода с лимоном. Начинайте свой день со стакана теплой воды без добавок.Не стоит употреблять мясные продукты, поскольку они долго перевариваются и организму необходимо затратить много энергии на их переработку. Идеальный вариант для приема такой пищи - обед.Необходимо также отказаться от всех продуктов, которые содержат дрожжи. Употребляя на завтрак выпечку, вы рискуете заработать проблемы с кишечником и повышение уровня сахара в крови.Если ваше утро начинается с чашечки кофе, то не удивляйтесь, если в скором времени у вас возникнут сложности с пищеварением. Кофеин усиливает выработку желудочного сока, который разъедает стенки желудка, что со временем может привести к образованию язвы и хронического панкреатита. Не стоит отказываться от любимого напитка, просто употребляйте его не на голодный желудок, а спустя 1-2 часа после приема пищи.