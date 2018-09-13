Вакцинация стала обязательным условием для посещения садиков и школ

Дети без прививок не смогут посещать воспитательные и учебные заведения.

Министерства здравоохранения и образования и науки распорядились не допускать к обучению в школах и посещению детсадов тех воспитанников, которые не имеют прививок согласно с календарным планом вакцинации.

Соответствующие письма отправлены главам областных администрация для обеспечения выполнения этого распоряжения.

Не привитым можно будет ходить в школы и садики лишь по заключению специальной врачебной комиссии, если у ребенка есть противопоказания. Тех кого не допустят к учебе, должны обеспечить доступом к получению знаний местные власти. Каким образом, не уточняется.

Позволим себе предположить, что данная инициатива выполнена не будет как имеющая мало общего с законом и правами людей. Да и реализовать ее в условиях невозможности обеспечить безопасность вакцинирования, с одной стороны, и альтернативное обучение, с другой, вряд ли получиться.
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