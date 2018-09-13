Ученые рассказали о пользе кофе при болезнях почек

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Можно снизить смертность больных, рекомендуя им потреблять больше кофеина.Исследователи выяснили, что кофеин способствует снижению риска смерти у людей, страдающих болезнями почек.По мнению ученых, такой эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне - вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.Исследование с участием 4 863 человек, выявило обратную связь между потреблением кофеина и смертностью среди людей с хронической болезнью почек. У пациентов, потреблявших кофеин в больших количествах, риск смерти снизился в среднем за пять лет почти на 25% по сравнению с теми, кто принимал меньше кофеина.По мнению авторов исследования, можно снизить смертность больных, рекомендуя им потреблять больше кофеина. Этот вариант можно назвать простым, клинически выгодным и доступным. При этом ученые отмечают, что в идеале нужно провести рандомизированное контролируемое испытание, чтобы подтвердить преимущество этого метода.