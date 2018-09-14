Названы неочевидные причины кашля

Кашель без очевидных причин может указывать на серьезные отклонения.Нередко беспричинный и внезапный кашель является симптомом проблем со здоровьем, поэтому подобную проблему решительно не стоит игнорировать.Приступы кашля у большинства не вызывают беспокойства о собственном здоровье. Однако медики отмечают, что кашель без очевидных причин может указывать на серьезные отклонения, которые уже развиваются в организме.Часто данное заболевание проявляется изжогой и отрыжками, а изредка пациенты страдают также от кашля и одышки. Последние проявляются зачастую в лежачем положении. Иногда пациентам достаточно бросить курить или перестать носить тесную одежду, чтобы излечить заболевание, а также этому способствует исключение некоторых продуктов.Дрип-синдромХронический кашель нередко возникает из-за наличия у человека дрип-синдрома. При последнем секрет полости носа стекает по задней стенке глотки непосредственно в дыхательные пути. Такое состояние может наблюдаться при рините и синусите, а устранить последствия возможно только при полном излечении насморка.ГлистыПочти миллиард человек на планете являются носителями кишечных нематод, а самыми распространенными паразитами выступают аскариды. Именно они могут вызывать у человека кашель, что нередко сопровождается чувством жжения за грудиной. Неприятные ощущения усиливаются при глубоком вдохе. Кашель иногда в состоянии наблюдаться на фоне трихинеллеза и токсокароза.Сердечная недостаточностьТреть пациентов с хронической сердечной недостаточностью страдают от кашля, но они крайне редко обращаются к врачу с соответствующей жалобой. Подобный кашель наиболее часто проявляет себя в ночную пору или после интенсивной физической нагрузки. В таком случае обычные лекарства, направленные на избавление от кашля, не помогут. Лучше обратиться к врачу и пользоваться средствами для лечения сердца.СтенокардияМногие осведомлены, что ишемическая болезнь сердца о себе дает знать резкими и частыми загрудинными болями, поэтому ее нередко называют “грудной жабой”. В таком случае также может наблюдаться сухой кашель. Особенную внимательность к указанному симптому следует проявлять гражданам старше 45 без болезней легких.Кашель у пациента может выступать одним из первых симптомов нарушения его сердечного ритма. Чаще всего внеочередное сокращение сердца в состоянии проявлять себя желанием прокашляться.