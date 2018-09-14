Фронтальный синусит: причины, лечение и осложнения

При фронтальном (лобном) синусите у человека появляется:боль в мышцах;заложенность носа;ухудшается обояние;неприятное дыхание;умеренная или высокая температура.Симптомы лобного синусита зависят от причины. Усталость, лихорадка, мышечные боли и боль в горле означают вирусную инфекцию. При этом симптомы продолжаются менее 10 дней и не ухудшаются.При бактериальном синусите симптомы ухудшаются через 10 дней.Если симптомы продолжаются нескольких месяцев, то скорее всего, лобный синусит является результатом структурной проблемы, такой как искривленная перегородка или полипы носа.Фронтальный синусит — диагностикаВрач диагностирует лобный синусит после проведения физического обследования и принимает к сведению симптомы человека и анамнез заболевания. КТ и МРТ могут показать степень синусита и, в некоторых случаях, указать на наиболее вероятную причину.Сканирование обычно не требуется при остром фронтальном синусите. Врачи могут использовать его, чтобы выяснить, насколько хорошо помогает лечение в случаях хронического синусита или чтобы диагностировать другие проблемы, поражающие пазухи.Если у человека лобный синусит встречается часто, носовая эндоскопия может быть полезной диагностической процедурой.Фронтальный синусит — лечениеЦель лечения лобного синусита заключается в очищении синусов. Метод лечения зависит от причины.Вирусные инфекции ответственны за многие случаи лобного синусита. План лечения обычно включает в себя покой, использование носовых спреев или противоотечных средств.Если бактериальная инфекция является основной причиной, то врач назначает курс антибиотиков.Если лобный синусит является результатом аллергий, врачи обычно рекомендуют избегать аллергена и использовать кортикостероидные назальные спреи и антигистаминные препараты.Некоторым людям помогают препараты, которые сушат слизистые оболочки, такие как назальные спреи, которые содержат фенилэфрин или оксиметазолин. Важно использовать их только по назначению врача в течение коротких периодов времени. Они могут вызвать дискомфорт и осложнения, если человек использует их в долгосрочной перспективе.Препараты, содержащие фенилэфрин или оксиметазолин, также могут взаимодействовать с лекарственными средствами и усложнять существующие проблемы, такие как высокое артериальное давление.Лицам с искривленной носовой перегородкой или полипами носа может помочь операция. Хирургия может решить эти проблемы и улучшить их состояние.Фронтальный синусит — домашние средстваПаровая ингаляция может принести быстрое облегчение и очистить пазухи.Промывка носовых проходов солевым раствором может уменьшить симптомы. Осложнения фронтального синуситаХронический лобный синусит может продолжаться дольше 12 недель. Основной причиной может быть воспаление, а не инфекция.Важно обратиться к врачу, чтобы определить причину лобного синусита, поскольку опухоли и рак могут развиваться в полости синуса.При бактериальной инфекции состояние будет ухудшаться. Симптомы могут включать боль и лихорадку. Если человек не получает лечения, бактериальная инфекция, которая вызывает фронтальный синусит, может распространяться на другие органы головы и шеи, включая головной мозг, и вызывать глубокие тканевые инфекции, которые могут угрожать жизни.Когда обратиться к врачу?Следует обратиться к врачу, если присутствуют следующие признаки и симптомы: постоянные головные боли;боль или скованность в области шеи;высокая температура;внезапные проблемы со зрением;отек или покраснение лица, глаз или век.Профилактика фронтального синуситаЛичная гигиена необходима для снижения риска возникновения инфекций пазух. Она включает регулярное мытье рук, особенно:до и после еды;при приготовлении пищи;после использования ванной комнаты.Избегайте распространенных аллергенов, таких как табачные изделия, дым, загрязнение и пыль, поскольку они могут вызывать респираторные реакции.Сохранение здорового образа жизни, которое включает в себя регулярную физическую активность и сбалансированное питание, имеет большое значение для поддержания здоровой иммунной системы и снижения риска развития синуситов.Многие инфекции пазухи проходят в течение 1-2 недель. Но важно пройти полный курс лечения, даже если симптомы облегчаются.