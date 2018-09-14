Фронтальный синусит: причины, лечение и осложнения
боль в мышцах;
заложенность носа;
ухудшается обояние;
неприятное дыхание;
умеренная или высокая температура.
Симптомы лобного синусита зависят от причины. Усталость, лихорадка, мышечные боли и боль в горле означают вирусную инфекцию. При этом симптомы продолжаются менее 10 дней и не ухудшаются.
При бактериальном синусите симптомы ухудшаются через 10 дней.
Если симптомы продолжаются нескольких месяцев, то скорее всего, лобный синусит является результатом структурной проблемы, такой как искривленная перегородка или полипы носа.
Фронтальный синусит — диагностика
Врач диагностирует лобный синусит после проведения физического обследования и принимает к сведению симптомы человека и анамнез заболевания. КТ и МРТ могут показать степень синусита и, в некоторых случаях, указать на наиболее вероятную причину.
Сканирование обычно не требуется при остром фронтальном синусите. Врачи могут использовать его, чтобы выяснить, насколько хорошо помогает лечение в случаях хронического синусита или чтобы диагностировать другие проблемы, поражающие пазухи.
Если у человека лобный синусит встречается часто, носовая эндоскопия может быть полезной диагностической процедурой.
Фронтальный синусит — лечение
Цель лечения лобного синусита заключается в очищении синусов. Метод лечения зависит от причины.
Вирусные инфекции ответственны за многие случаи лобного синусита. План лечения обычно включает в себя покой, использование носовых спреев или противоотечных средств.
Если бактериальная инфекция является основной причиной, то врач назначает курс антибиотиков.
Если лобный синусит является результатом аллергий, врачи обычно рекомендуют избегать аллергена и использовать кортикостероидные назальные спреи и антигистаминные препараты.
Некоторым людям помогают препараты, которые сушат слизистые оболочки, такие как назальные спреи, которые содержат фенилэфрин или оксиметазолин. Важно использовать их только по назначению врача в течение коротких периодов времени. Они могут вызвать дискомфорт и осложнения, если человек использует их в долгосрочной перспективе.
Препараты, содержащие фенилэфрин или оксиметазолин, также могут взаимодействовать с лекарственными средствами и усложнять существующие проблемы, такие как высокое артериальное давление.
Лицам с искривленной носовой перегородкой или полипами носа может помочь операция. Хирургия может решить эти проблемы и улучшить их состояние.
Фронтальный синусит — домашние средства
Паровая ингаляция может принести быстрое облегчение и очистить пазухи.
Промывка носовых проходов солевым раствором может уменьшить симптомы. Осложнения фронтального синусита
Хронический лобный синусит может продолжаться дольше 12 недель. Основной причиной может быть воспаление, а не инфекция.
Важно обратиться к врачу, чтобы определить причину лобного синусита, поскольку опухоли и рак могут развиваться в полости синуса.
При бактериальной инфекции состояние будет ухудшаться. Симптомы могут включать боль и лихорадку. Если человек не получает лечения, бактериальная инфекция, которая вызывает фронтальный синусит, может распространяться на другие органы головы и шеи, включая головной мозг, и вызывать глубокие тканевые инфекции, которые могут угрожать жизни.
Когда обратиться к врачу?
Следует обратиться к врачу, если присутствуют следующие признаки и симптомы: постоянные головные боли;
боль или скованность в области шеи;
высокая температура;
внезапные проблемы со зрением;
отек или покраснение лица, глаз или век.
Профилактика фронтального синусита
Личная гигиена необходима для снижения риска возникновения инфекций пазух. Она включает регулярное мытье рук, особенно:
до и после еды;
при приготовлении пищи;
после использования ванной комнаты.
Избегайте распространенных аллергенов, таких как табачные изделия, дым, загрязнение и пыль, поскольку они могут вызывать респираторные реакции.
Сохранение здорового образа жизни, которое включает в себя регулярную физическую активность и сбалансированное питание, имеет большое значение для поддержания здоровой иммунной системы и снижения риска развития синуситов.
Многие инфекции пазухи проходят в течение 1-2 недель. Но важно пройти полный курс лечения, даже если симптомы облегчаются.
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