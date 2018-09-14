Простой способ отсрочить наступление старости

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Ученые Тринити-колледжа в Дублине пришли к заключению о том, что отношение к возрасту влияет на состояние человека – оптимистичный в этом плане настрой помогает отодвинуть наступление старости.Исследователи следили за пациентами, уделяя внимание таким параметрам как эмоциональное состояние участников эксперимента, состояние здоровья, а также принимаемые людьми лекарства. В результате учеными был сделан вывод о том, что позитивное настроение способствует предотвращению целого ряда болезней, присущих пожилому возрасту.Данное заключение совпадает с выводами ученых из Американской ассоциации психологов, сделанных после изучения случаев госпитализации нескольких тысяч пациентов возрастом от 24 до 102 лет. Американские специалисты выяснили, что люди, которые ощущают себя более взрослыми или старыми, в действительности оказываются более склонными к «возрастным» нарушениям в организме и имеют на 25% более высокую вероятность попасть из-за этого в больницу.В этот раз исследователи из Дублина заявили о том, что негативное отношение к возрастным изменениям в себе может ускорять наступление старения.«При отрицательном настрое органы отказываются работать в полную силу, а заболевания развиваются куда свободнее», - отметили авторы проекта.