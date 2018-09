Питание для сжигания жира: 6 идеальных продуктов

Специальное питание для сжигания жира поможет вам быстрее достичь желаемых результатов и избавиться от нескольких сантиметров. Дело в том, что некоторые продукты прекрасно стимулируют процесс похудения. МедикФорум выяснил, что же такое можно съесть, чтобы похудеть? Это вопрос, который волнует многих, и ответ на него есть!Какие продукты помогают похудеть?Мы составили список полезных продуктов, которые помогут сбросить лишний вес. Попробуйте добавить эти продукты в рацион, и вы непременно заметите результат. Примите во внимание, что для этого может понадобиться немало времени, ведь натуральные средства никогда не действуют мгновенно. Впрочем, если регулярно соблюдать режим питания для сжигания жира, это будет стимулировать процессы, отвечающие за потерю веса.Люди, которые борются с избыточным весом или ожирением, хорошо знают, насколько важно правильно питаться. Вам придется найти баланс между тем, что вы едите, и другими привычками. Важно также больше двигаться, пить достаточно воды, хорошо спать и избегать чрезмерного стресса.Тем не менее, специальное питание для сжигания жира может существенно помочь. Мы не говорим о чудодейственных продуктах, которые сделают все за вас. Речь идет о пище с низким содержанием калорий, которая ускоряет метаболизм и стимулирует ряд других важных процессов.Нужно понимать, что для стабильного веса и нормального здоровья надо соблюдать сбалансированное питание без ограничений по питательным веществам и суровых графиков.Если дополнить здоровое питание некоторыми продуктами, вы сможете быстрее избавиться от лишнего веса, получить хорошую фигуру и крепкое здоровье. Какие это продукты? Почему они настолько полезны? Читайте дальше.Правильное питание для сжигания жира1. ОвсянкаТак называемая "королева злаков" - это один из наиболее комплексных продуктов, который поможет похудеть. Овсянка содержит питательные вещества, которые способствуют сжиганию жира, улучшают пищеварение, а также дарят ощущение сытости. Она отличается от других продуктов благодаря высокому содержанию диетической клетчатки, способствует выведению отходов из толстой кишки.В овсянке много сложных углеводов, которые увеличивают уровень энергии и поддерживают метаболизм в активном состоянии.2. ГрейпфрутЭтот вкусный фрукт приобрел популярность во всем мире благодаря своим диетическим свойствам. В нем мало калорий и много воды, что прекрасно стимулирует сжигание жира.В грейпфруте содержатся витамины A и C. Оба компонента являются антиоксидантами и помогают избавиться от лишнего жира, который накапливается в организме.Также благодаря клетчатке грейпфрут улучшает пищеварение и очищает кишечник.В дополнение ко всему он улучшает реакцию организма на инсулин, а этот гормон существенно влияет на появление лишнего веса.3. КапустаРазличные виды капусты станут идеальным дополнением к питанию для сжигания жира. Они содержат много важных питательных веществ, которые поддерживают метаболизм и улучшают здоровье лимфатической и пищеварительной систем.Капусту смело можно включать в свой рацион, если вы решили придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.Благодаря высокому содержанию клетчатки этот овощ уменьшает желание перекусить и ускоряет пищеварение. Также капуста содержит белок, который увеличивает мышечную массу и эффективность физических упражнений.Существует множество способов приготовления капусты. Обязательно ешьте ее чаще.4. Семена чиаСледующий пункт - семена чиа. В последнее время этот продукт стал чрезвычайно популярным во всем мире благодаря способности стимулировать потерю веса. Хотя вы не избавитесь от всего лишнего жира за одну ночь, но при регулярном потреблении семян чиа можно справиться с ненавистными килограммами. В каждых 28 граммах этого семени содержится примерно 12 граммов сложных углеводов и 11 граммов клетчатки. То есть вы не только получите заряд энергии, но и будете чувствовать себя сытыми и улучшите пищеварение.Ешьте семена чиа на завтрак, чтобы улучшить физическую и умственную эффективность и снизить желание перекусить между приемами пищи.В них также содержатся незаменимые жирные кислоты, которые выводят остатки холестерина.5. Зеленые яблокиЗеленые яблоки всегда были продуктом, который чаще всего рекомендуют для сжигания жира. Они имеют высокую питательную ценность, содержат много воды и мало калорий, что делает их идеальным дополнением к любой диете.Благодаря содержанию витамина C, флавоноидов и бета-каротина зеленые яблоки прекрасно помогают бороться с ожирением. Дело в том, что эти питательные вещества расщепляют жир и улучшают метаболизм.Кроме того, в зеленых яблоках содержится клетчатка, известная под названием пектин. Это вещество регулирует уровень pH и стимулирует пищеварение.6. СельдерейЕсли ваша цель - придерживаться правильного питания для сжигания жира, непременно обратите внимание на сельдерей. Он имеет противовоспалительные, мочегонные и очистительные свойства, которые помогут вам получить желанную фигуру. В сельдерее много витамина C, который облегчает процесс похудения благодаря тому, что способствует выработке норадреналина (гормон, который разрушает жировые клетки).Также в сельдерее очень мало калорий. А незначительное содержание клетчатки ускоряет пищеварение и снижает уровень холестерина.Попробуйте сделать эти продукты частью рациона. Помните, что для нормализации процессов в организме нужно время, поэтому результат будет заметен не сразу. Дополните питание для сжигания жира регулярными тренировками, и вы непременно добьетесь желаемых результатов.Сколько нужно есть, чтобы похудеть?Эксперты говорят о том, что для того, чтобы похудеть все-таки важно соблюдать график питания. Не получится добавлять в рацион полезные продукты, если при этом не следовать, в целом, правилам здорового питания. Толку от этого не будет. Поэтому так важно следить за количеством потребляемых калорий и за общими правилами здорового питания.