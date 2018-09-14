Еда для долголетия: что есть, чтобы жить дольше

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Сегодня отсрочка развития возрастных заболеваний становится главной целью науки и медицины. В последние годы опубликованы несколько чрезвычайно интересных исследований по использованию питания в предотвращении потери физиологических функций нашего организма. Хотя «таблетка молодости» все еще находится в области сказок, никто не может отрицать фундаментальную важность диеты для долголетия. МедикФорум выяснил, что нужно есть, чтобы сохранить молодость как можно дольше.Какие продукты следует включать в рацион для хорошего здоровья в старости?Считается что к 2050 году до 25% мирового населения будет старше 65 лет. Последующие исследования подтверждают, что функциональный подход к питанию особенно важен перед лицом такого сложного процесса, как старение организма. Пища имеет терапевтический потенциал. С помощью здорового питания можно предотвратить хроническое воспаление и повреждение ДНК. Некоторые продукты питания могут продлить молодость и улучшить качество жизни, поддерживая надлежащее функционирование клеток, предотвращая рак или нейродегенеративные заболевания. Ежедневный здоровый рацион должен включать продукты, которые «омолаживают» наш мозг, кишечник, и поддерживают иммунную систему. Потому что им принадлежит первое и последнее слово о нашем здоровье.Как кормить мозг?Нейродегенеративные заболевания, связанные с возрастом, сопровождаются не только проблемами с движением или памятью. Они сосуществуют с апатией и расстройствами сна, чувством тревоги и безнадежности. Некоторые фитоактивные вещества обладают многообещающими свойствами при профилактике или лечении неизлечимых заболеваний. Стоит сделать их постоянным элементом диеты, в естественной или чуть более концентрированной форме - сок, экстракт или БИО добавки.Гиппокамп - небольшая структура в височной доли коры головного мозга. Он несет ответственность за передачу информации от краткосрочной к долговременной памяти, эмоциям и ориентации. Считается, что изменения внутри него являются одной из причин ухудшения памяти с возрастом. И изображение магнитного резонанса, и когнитивные тесты подтвердили, что диета, богатая какао-флавонолами, улучшает работу этой области у пожилых людей. Ингредиенты какао, помимо неоспоримого антиоксидантного потенциала и улучшенного кровотока в головном мозге, принимают участие в стимуляции регенеративных процессов в центральной нервной системе. Поддерживая функции мозга и его клеток, они противодействуют потере нейронов и нарушению связей между ними, то есть явления, связанные со старением и нейродегенеративными заболеваниями.Кофеин также оказывает нейропротективное действие. Значительное количество этого алкалоида, используемого при болезни Паркинсона, ингибирует не только ранние двигательные симптомы, как в стандартной фармакологической терапии, но также противодействует ухудшению обонятельных, эмоциональных и функций памяти. Ценные источники кофеина - это не только кофе, но и чай.Соединение, также относящееся к флавоноидам - эпигаллокатехингидрату, сокращенно EGCG, отвечает за необычные свойства зеленого чая . Благодаря своим впечатляющим антиоксидантным свойствам (в сотни раз более сильным, чем витамин С) он значительно снижает риск развития рака.Куркумин (краситель, содержащийся в куркуме) регулирует многие стадии клеточного цикла. Он связывает факторы, ответственные за восстановление и регенерацию тканей ДНК. Он регулирует белки, связанные с апоптозом, или запрограммированную гибель клеток рака. Все эти процессы лежат в основе старения и образования опухолей.Интенсивные исследования полифенолов ведутся с точки зрения их ноотропных свойств и замедления старения нервной системы. Самый известный ресвератрол обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, регулирует кровяное давление. Его ингибирующее действие на метастазы подтвердилось в доклинических исследованиях. Ресвератрол, содержащийся в красном вине и винограде защищает от потери когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера, оказывает положительное влияние на память.Сульфорофан содержится в крестоцветных овощах из семейства крестоцветных. Его самая высокая концентрация наблюдается в брокколи, особенно в их ростках. Соединение уже нашло свое место в профилактике рака, регуляции уровней холестерина и поддержке детоксикации. Это вещество ингибирует агрегацию амилоида бета, белка, который лежит в основе болезни Альцгеймера.Забота о кишечникеКишечные бактерии оказались настолько значимыми для здоровья человека и метаболических процессов, что их называли новым органом, и их гены были включены в наш геном. С третьего года жизни, когда завершена бурная колонизация кишечника бактериями, состав микробиома остается относительно стабильным. Только физиологические процессы, связанные со старением, вызывают неблагоприятные изменения в кишечном сообществе. Это приводит к хроническому воспалению, а затем к заболеваниям и нарушениям обмена веществ, таким как: ожирение, диабет, атеросклероз, аллергии или воспалительные заболевания кишечника. Основным модулятором бактериальной флоры, помимо генетики или антибиотикотерапии, является диета.Сульфорофан содержится в крестоцветных овощах из семейства крестоцветных. Его самая высокая концентрация наблюдается в брокколи, особенно в их ростках. Соединение уже нашло свое место в профилактике рака, регуляции уровней холестерина и поддержке детоксикации. Это вещество ингибирует агрегацию амилоида бета, белка, который лежит в основе болезни Альцгеймера.Забота о кишечникеКишечные бактерии оказались настолько значимыми для здоровья человека и метаболических процессов, что их называли новым органом, и их гены были включены в наш геном. С третьего года жизни, когда завершена бурная колонизация кишечника бактериями, состав микробиома остается относительно стабильным. Только физиологические процессы, связанные со старением, вызывают неблагоприятные изменения в кишечном сообществе. Это приводит к хроническому воспалению, а затем к заболеваниям и нарушениям обмена веществ, таким как: ожирение, диабет, атеросклероз, аллергии или воспалительные заболевания кишечника. Основным модулятором бактериальной флоры, помимо генетики или антибиотикотерапии, является диета.