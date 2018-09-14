Как без проблем выйти на работу после отпуска?

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Отпуск — прекрасная пора, которую ждут абсолютно все работники различных предприятий. Но отдых имеет свойство заканчиваться. А выходить на работу снова так сложно! Ведь ещё живы воспоминания о том, как вы грелись на пляже возле моря, ужинали в шикарном ресторане или бродили по улочкам города, куда приехали отдохнуть. А уже сейчас вынуждены сидеть в своём офисе и страдать. Чтобы такого не происходило, а выход на работу прошёл легче лёгкого, следуйте советам, которые изложены в данном материале.Составьте график отпуска правильноСогласитесь, начинать жизнь с чистого листа (то бишь с понедельника) крайне сложно. Так и в выходе на работу — ваши трудовые будни должны начинаться с середины недели, а не с начала. Так вам не будет казаться, что первая рабочая неделя длится слишком долго, невыносимо. Если же вы начнёте работать со среды, допустим, то три рабочих дня вам покажутся не такими серыми и унылыми.Вернитесь из отпуска на несколько дней раньшеВыход на работу и последний день отдыха в жарких странах не должен выпадать на одно и то же число. Как правило, человеку необходимо акклиматизироваться в новых условиях. Ведь отпуск и работа — это разные жизненные ритмы. Человеческому организму слишком сложно адаптироваться к новому темпу, поэтому нередки случаи, когда после отпуска люди заболевают. Это часто списывают именно на акклиматизацию, хотя на самом деле это связано с защитной функцией организма. Болезнь способна помочь отпускнику более мягко перейти в новую жизнь, которая будет вскоре заполнена работой.Именно поэтому людям следует брать отпуск с таким расчётом, чтобы выйти на работу через один-два дня после возвращения домой. Так вы успеете привыкнуть к погоде, разобрать вещи без лишней спешки, ощутить ритм своего города и настроиться на работу.Не грузите себя домашней работойВернувшись домой, не начинайте будни с уборки. Мы понимаем, что есть женщины, которые терпеть не могут жить с пылью и грязными полами, но после отпуска следует дать себе хотя бы один-два дня на передышку. Лучше привыкните к домашней обстановке, какая бы она не была, успокойтесь, отдохните от перелётов и поездок, а затем уже начинайте домашние хлопоты. Ведь немытый пол за пару дней никуда не денется, а ваше душевное состояние станет намного лучше.Вспомните позитивные эмоции от работыВ отпуске всё, конечно, хорошо. Но возвращение на работу вызывает сплошной стресс. Однако вы же трудитесь на этой должности, чем-то она вам привлекательна, ведь так? Постарайтесь вспомнить все положительные моменты, которые случались у вас на работе, ответьте на главный вопрос: «За что я люблю свою работу?». Может, вам нравится сам факт труда, может, привлекают коллеги, с которыми вы дружны, а может, банально нравится оплата, которую вы получаете. Вариантов может быть масса, найдите то, что именно вас удерживает здесь.Поделитесь впечатлениями от отпускаНо самое приятное в выходе на работу то, что вы будете рассказывать о случившемся отпуске своим коллегам, которые просто завалят вас вопросами о том, где вы были, что ели и что видели. Покажите им фотографии, рассказывайте о своих приключениях в красках, чтобы вновь погрузиться в ту атмосферу отпуска и отдыха.СпитеВернувшись из отпуска, самое сложное, что вам предстоит преодолеть — время. Как правило, перемена часовых поясов негативно сказывается на состоянии людей. Поэтому мы рекомендуем вам как следует высыпаться, чтобы новый рабочий день встретить во всеоружии. Качественный сон — залог успешной работы и хорошего самочувствия.ПланируйтеВыход на работу сопровождается, как правило, непониманием, что нужно делать, когда и как. Но грамотное планирование позволит вам не испытывать подобных проблем. Записывайте в ежедневник все свои дела, чтобы ничего не упустить из виду, а также не забывайте о вторичных делах. Каждый час-другой отвлекайтесь от своих хлопот и берите передышку. Но постарайтесь не принимать важных решений в первые рабочие дни, чтобы не натворить бед.Входите в рабочий ритм без лишней нагрузкиОткажитесь от любой нагрузки в первые трудовые будни. Не стоит задерживаться на работе допоздна, брать какие-то дела на дом, избегайте разговоров о работе во внеурочное время. Первые выходные после отпуска переживите спокойно, без лишних разговоров о работе и необходимости кого-то подменить.Поешьте шоколадЧтобы восстановиться после отпуска, нужно насытить свой организм эндорфинами. В этом ваш верный помощник — горький шоколад. Также можно включить в рацион большое количество свежих фруктов и овощей, которые тоже придадут вам бодрости и подарят ощущение счастья.Напечатайте фотографииПомочь скрасить серые рабочие будни могут фотографии из отпуска — яркие, живые, радостные. Расклейте их над рабочей зоной, чтобы воспоминания о славных деньках преследовали вас на протяжении всей работы. Их же можно показывать коллегам, чтобы вызвать в них небольшое чувство зависти.Собирайте комплиментыНаверняка, в летнем отпуске вы обрели красивый загар, который теперь, конечно, нужно всем с гордостью продемонстрировать. Для этого выберете лучший наряд, который подчеркнёт красоту вашей кожи. Восхищённые взгляды вам будут гарантированы, главное, успевайте принимать комплименты и похвалы.Найдите цельВыйдя на работу, не нужно бесцельно слоняться. Найдите мечту или цель, которая позволит вам быстрее войти в ритм, чтобы её осуществить. Тем более, окрылённые мечтой люди действуют в разы увереннее.Будьте активнымАктивность поможет вам быстрее войти в новый рабочий ритм. Игры, спорт, плавание, да даже обычные прогулки заставят вас двигаться, а значит, действовать. В противном случае вы можете так разлениться, что даже к следующему отпуску не начнёте ничего делать.