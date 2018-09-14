Масло не поможет, а нашатырь – навредит: мифы об оказании первой помощи

По статистике до 90% погибших могли бы остаться в живых, если бы им оказали первую помощь в течение первых девяти минут после происшествия. Но важно не только быстро, но и правильно оказать помощь, ведь главный и старейший принцип медицинской этики – не навреди, а чье-то невежество может стоить человеку жизни.«АиФ-Черноземье» попросил инструктора-методиста I категории Российского Красного креста и Межрегиональной школы первой помощи Любовь Кичанову развенчать мифы об оказании первой помощи.Миф первый – сунуть эпилептику что-либо в зубы во время приступа.«При приступе эпилепсии человек теряет сознание. Необходимо уберечь его от травм – отодвинуть предметы, которые могут поранить, и уложить на бок, после чего вызвать скорую помощь. Никаких ложек и палок в рот засовывать нельзя. Я знаю случай, когда на станции техосмотра молодому человеку гаечным ключом пытались разжать рот, в результате парень лишился зубов».Миф второй – в случае обморока пользоваться нашатырем.«Нашатырный спирт может вызвать аллергию, остановку дыхания, сильнейший ожог слизистой носовой полости. Были случаи, когда человеку в стрессовом состоянии пытались поднести нашатырный спирт, а он попадал в рот и нос, – человек терял сознание и оказывался в реанимации».Миф третий – лечить ожоги маслом или сметаной.«Первая помощь при ожоге – в течение 15-20 минут охладить поврежденное место проточной водой. Все масла, жиры и мази закрывают ожог, создают пленку и мешают выходу тепла. После ожога под пленкой клетки тела еще в течение 15-20 продолжают гореть и повреждаться. Это можно сравнить с борщом, который из-за жировой плёнки долго не остывает».Миф четвертый – поднять руки вверх, если подавился.«Это скорее на подсознательном уровне – как психологически успокаивающий прием, реального эффекта подъем руки не имеет. Сначала нужно выяснить – частичная или полная непроходимость дыхательных путей у человека. При частичной непроходимости пострадавший сможет сам откашляться.Если же человек не может говорить и кашлять, нужно успокоить его и сказать: «Не переживай, сейчас я окажу тебе помощь!». Далее надо наклонить его и, держа за плечи одной рукой, основанием своей ладони пять раз ударить между лопаток.Когда и это не помогло, нужно сделать следующее:Встать позади пострадавшего и обхватить руками верхнюю область его живота. Наклонить человека немного вперед. Сжать руку в кулак, обхватив его кистью второй руки. Резко толкнуть человека чуть выше пупка – в область желудка.Если поблизости нет никого, кто бы мог вам помочь, то подойдите к подоконнику или краю стола и надавите на пупок.Ребенка до годика толкать в живот ни в коем случае нельзя. Можно пять раз толкнуть двумя пальцами в нижнюю треть грудной клетки. Также можно положить младенца на предплечье животом вниз. И, придерживая голову своей ладонью, пять раз легонько стукнуть по спине между лопаток. Детей старше годика уже можно толкать в живот.Самые коварные продукты, которыми легче всего подавиться, это шашлык и сало».Миф пятый – дать лекарство пострадавшему.«Оказать первую помощь может любой человек, имеющий определенные навыки. Однако человек не должен давать пострадавшему лекарства, которые у него есть с собой.В аптечках первой помощи нет никаких таблеток. Там есть всё, что может спасти человеку жизнь – бинты, жгуты и лейкопластыри. Лекарства в таких ситуациях либо неэффективны, либо могут навредить человеку».Миф шестой – во время оказания первой помощи ограничиться либо искусственным дыханием, либо непрямым массажем сердца.«Искусственное дыхание и массаж сердца – это взаимосвязанная система. Циклы надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственного дыхания. 30 надавливаний на грудную клетку чередуются с двумя вдохами».