Оптимисты реже умирают от инфарктов и инсультов

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Очередное исследование показало, что способность видеть стакан наполовину полным сокращает риск инфаркта. Позитивный взгляд на жизнь снижает давление на внутренние органы.Люди делятся на тех, кто считает, что стакан наполовину полон, и тех, кто верит, что стакан наполовину пуст. Способность оптимизма и пессимизма влиять на здоровье человека доказывалась в ходе многочисленных исследований. И вот теперь ученые из Northwestern University в Чикаго и Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне выяснили, что позитивное отношение к жизни снижает риск инфаркта или инсульта. У оптимистов производится меньшее воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы за счёт уменьшения числа стрессовых гормонов, снижения артериального давления и уменьшения пульса. Люди с позитивным взглядом на жизнь лучше едят, чаще занимаются спортом, реже курят и употребляют алкогольные напитки.Авторы данного исследования изучили все имеющиеся доказательства, связывающие психологическое здоровье с сердечно-сосудистой системой. Оказалось, что взгляд человека на жизнь прямо влияет на здоровье его сердца. В частности, 25% людей, обладавших наивысшим уровнем оптимизма, снижали тем самым риск смерти от болезней сердца на 38%. Также было доказано, что если у человека есть особое предназначение в жизни, то оно уменьшает риск инсульта. А значит, врачи, которые занимаются сердечниками, должны советовать им психотерапию или различные релаксационные методики вроде йоги и ушу для укрепления психического здоровья.Многие оптимисты обладают собственными стратегиями планирования и решения проблем, с помощью которых уровень стрессовых гормонов в их организме снижается. Если другим кажется, что жизнь выходит из-под контроля, то оптимисты используют самые разные стратегии приспособления, с помощью которых в их организме уменьшаются показатели воспаления, а это очень важно для здоровья сердца.