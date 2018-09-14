Известный препарат от болезней кишечника может вызывать рак

Группа научных специалистов из Университета Данди, Лондонского университета королевы Марии и Института Сенгера обнаружила большой вред, который несут с собой для организма некоторые популярные лекарства. Речь идет о медикаментах, которые в том числе выписывают для лечения различных болезней кишечника.Ученые заподозрили в способности вызывать появление рака кожи известный препарат азатиоприн. Его активно применяют для терапии воспалительных заболеваний кишечника, артрита, васкулита. У представителей науки уже возникало ранее подозрение о том, что данный препарат способен провоцировать развитие рака кожи. Новое же исследование также завершилось вердиктом ученых о том, что использование азатиоприна приводит к повышению фоточувствительности и повышенному риску мутаций клеток кожи, приводящих к появлению плоскоклеточной карциномы.Авторы новой работы отметили, что пациенты, проходящие лечение с помощью азатиоприна, должны проходить дополнительные осмотры, которые бы позволяли вовремя диагностировать имеющиеся очаги поражения. Кроме того, они должны заботиться о круглогодичной защите от солнца.Исследователи изучали случаи 37 пациентов, больных раком кожи. В целом число выявленных примеров этого заболевания в связи с употреблением лекарств с азатиоприном было не слишком значительном. Тем не менее, ученые убеждены, что эту связь необходимо тщательно исследовать. Людям с кишечными болезнями и артритом исследователи посоветовали тщательнее защищаться от солнечного ультрафиолета.