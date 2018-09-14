Эффективные напитки для борьбы с анемией

Если вы страдаете из-за дефицита железа в организме, стоит добавить в ежедневный рацион полезные овощные и фруктовые соки, ведь в их состав входит огромное количество незаменимых витаминов и минералов. Внимательно прочитайте эту статью, в которой собраны 3 невероятно эффективных натуральных средства от анемии.Что такое анемия: симптомыАнемия - это неприятное заболевание, при котором в организме не хватает здоровых красных кровяных телец (эритроцитов) необходимых для надлежащей транспортировки кислорода к тканям всех внутренних органов. Больные анемией очень часто страдают от сильной усталости и нехватки энергии.Есть много форм этой болезни. Между собой они отличаются не только причиной возникновения, но и сложностью и длительностью. Врачи различают временную и хроническую анемию, а также умеренную и острую форму заболевания.Основные симптомы анемии зависят от причины развития заболевания, впрочем, существует ряд типичных для всех форм этого заболевания признаков:•Усталость•Слабость•Бледная или желтоватая кожа•Нарушение сердечного ритма•Затрудненное дыхание•Головокружение•Боль в груди•Холодные руки и ноги•Головная боль.К сожалению, на начальных стадиях анемию достаточно трудно обнаружить. Впрочем, если вовремя не заняться лечением этого заболевания, состояние человека ухудшится, а симптомы анемии станут более выраженными.Причины развития анемииПочему появилась анемия? Все дело в том, что анемия возникает тогда, когда в организме происходит дефицит здоровых эритроцитов. Это состояние и приводит к появлению болезни, которая портит жизнь и здоровье человека. Среди возможных причин развития этого неприятного заболевания следует выделить следующие:•Ваш организм не производит красные кровяные тельца в достаточном количестве.•Резкая потеря крови, при которой организм не успевает компенсировать количество потерянных эритроцитов.•Организм сам начинает уничтожать красные кровяные тельца.•Дефицит железа в организме.•Недостаток витаминов и других питательных веществ.Если анемия возникает в результате дефицита определенных витаминов, вы можете улучшить свое состояние и устранить симптомы заболевания посредством внесения изменений в рацион. Для этого можно добавить в ежедневное меню несколько вкусных соков на основе фруктов и овощей.Три рецепта напитков от анемииИтак, что же пить, чтобы снизить воздействие на организм?Сок на основе петрушки и лимонаОдной из самых распространенных причин развития анемии является дефицит железа. Исправить эту ситуацию можно с помощью натурального сока на основе лимона и петрушки. Свежие лимоны является мощным источником витамина С, который помогает организму лучше усваивать железо из пищевых продуктов. Между тем петрушка сама содержит большое количество железа.Соединив эти два полезные продукта, вы получите невероятно эффективное натуральное средство от анемии.Ингредиенты:•1 стакан воды (250 мл)•свежий сок 2 лимонов•пучок свежей петрушкиСпособ приготовления:•Для начала поместите все компоненты в блендер.•Взбивайте напиток в течение 3 минут до образования однородной консистенции.•Для достижения положительного эффекта необходимо принимать средство на основе петрушки и лимона ежедневно в течение 20 дней подряд.Сок на основе свеклы и морковиМорковь содержит большое количество клетчатки, фолиевой кислоты, калия, кальция, магния и витамина С. К тому же, этот полезный овощ характеризуется высоким содержанием витамина А и незаменимых антиоксидантов. Свекла, в свою очередь, является мощным природным источником железа.Этот элемент необходим организму, ведь железо стимулирует процесс выработки гемоглобина - компонента крови, который помогает транспортировать по организму кислород и другие питательные вещества. Как видите, натуральные средства от анемии на основе свеклы и моркови являются не только невероятно полезными и вкусными, но и эффективными и безопасными для организма.Ингредиенты:•2 моркови•2 свеклы•3 стакана воды (750 мл)Способ приготовления:•Прежде всего тщательно помойте овощи и очистите их от кожуры.•Нарежьте овощи маленькими кусочками и поместите их в блендер.•Взбивайте напиток в течение 3-4 минут, до полного измельчения ингредиентов.•Подавать напиток необходимо сразу после приготовления.•Если вы хотите устранить симптомы анемии, стоит пить овощной напиток ежедневно в течение 20 дней подряд.Сок от анемии на основе лимона и апельсинаАпельсин является популярным цитрусовым фруктом благодаря высокому содержанию витамина С, поэтому его по праву считают незаменимым для правильной работы внутренних органов и систем. К тому же, в состав апельсинов входят витамины А и В, а также целый ряд полезных минералов: кальций, фосфор, магний и калий.Апельсины обладают способностью укреплять иммунную систему, защищать организм от различных инфекций (включая простуду и грипп) и помогают улучшить самочувствие.Лимоны содержат не только большое количество витамина С, но и селена и витамина Е. Антиоксиданты, входящие в состав этих ароматных цитрусовых, не только положительно влияют на работу иммунной системы, но и защищают клетки внутренних органов от окисления.Ингредиенты:•сок 2 лимонов•2 апельсина•2 стакана воды (500 мл)Способ приготовления:•Взбейте все компоненты блендере до образования однородной консистенции.•Для получения положительного результата рекомендуется употреблять этот цитрусовый коктейль минимум три раза в неделю.Железо является просто незаменимым элементом для организма человека, ведь оно играет важную роль в процессе транспортировки кислорода ко всем внутренним органам. К тому же железо участвует в процессе выработки красных кровяных телец.Если вы приготовите эти натуральные средства от анемии, то можете быть уверены, что ваш организм получит все необходимые витамины и минералы. Убедитесь в эффективности этих вкусных напитков на собственном опыте!