9 самых тревожных признаков рака легких

Рак легких остается в нашей стране самым распространённым злокачественным новообразованием среди мужчин. Эксперты назвали 9 предупреждающих признаков, по которым эту болезнь можно засечь на ранней стадии.Устойчивый кашель является наиболее часто встречающимся симптомом рака легких на ранней стадии. Естественно, что кашель вообще часто сопровождает курильщиков, и его наличие не говорит о начале злокачественных новообразований. Однако к нему стоит прислушаться, и если он сохраняется слишком долго, то есть смысл проверить организм у врача. Особенно, если вы заметили изменения в характере кашля. Кроме того, когда вдруг начали кашлять кровью или неожиданно большим количеством слизи, то в этом случае визит к врачу просто необходим. Обратите внимание также на изменения в тембре голоса. К примеру, когда у вас вдруг возникает хрипотца, или голос неожиданно меняется.Тревожным симптомом являются изменения в дыхании, включая одышку. Они могут быть следствием проникновения опухоли в воздушные проходы, которые начинают закрываться. Иногда при дыхании возникает посвистывание, которое кажется чем-то невинным и даже забавным. Однако оно тоже говорит о проблемах с воздушными проходами. Никогда не игнорируйте боли в грудной клетке, особенно если они долго не проходят сами по себе. При опухолях легких эти боли также могут отдавать в грудь, плечи или спину.Очень многие злокачественные новообразования сопровождаются необъяснимой потерей веса, которая происходит очень быстро. Рак легких часто выражается болями в костях, которые усиливаются в ночное время. Не следует игнорировать и головные боли, хотя в случае рака легких они могут свидетельствовать о том, что он уже дал метастазы в мозг, и победить болезнь невозможно.